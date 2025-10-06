سگ های ولگرد در شهرک ارتش کرمان و نگرانی خانواده ها

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهروندان کرمانی ساکن در شهرک ارتش کرمان از تداوم حضور سگ‌های ولگرد در سطح این منطقه ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری شهرداری و مسئولان مربوطه برای ساماندهی این معضل بهداشتی و امنیتی هستند.

بار دیگر موضوع حضور سگ‌های ولگرد در محلات شهر کرمان به ویژه در شهرک ارتش، به چالشی نگران‌کننده برای ساکنان این منطقه تبدیل شده است؛ معضلی دیرینه که به گفته شهروندان، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، تاکنون راه‌حل اساسی و پایدار برای آن ارائه نشده و هر روز بر دامنه نگرانی‌های خانواده‌ها به ویژه برای سلامت کودکان و سالمندان افزوده می‌شود.

علی محمدی، شهروندان کرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افزایش تعداد سگ‌های بدون صاحب در معابر، پارک‌ها و حتی اطراف مدارس در شهرک ارتش خبر داده و این وضعیت را بحرانی توصیف می‌کنند.

نگرانی همیشگی خانواده‌ها برای فرزندانشان

یکی از شهروندان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: هر روز که فرزندم را به مدرسه می‌فرستم، دلهره دارم تا زمانی که سالم به خانه بازگردد و چندین بار شاهد بوده‌ایم که دسته‌های سگ در نزدیکی مدرسه در حال تردد بوده‌اند و این موضوع برای ما بسیار اضطراب‌آور است.

سحر محمد تقی زاده، با بیان اینکه حضور این حیوانات در پارک‌های محلی، امکان تفریح و ورزش خانواده‌ها را نیز سلب کرده، می افزاید: پارک‌هایی که باید محل آرامش و نشاط باشند، اکنون به کانونی ناامن تبدیل شده‌اند و ما به عنوان شهروند حق داریم در محیطی امن زندگی کنیم.

وی تصریح می کند: دخترم را به مهد کودکی در همین شهرک می فرستم، اما اطراف این شهرک که در مرکز شهر کرمان هم قرار دارد تعداد زیادی سگ وجود دارد و هر بار هم با شهرداری تماس می گیرم قول می دهند به زودی مشکل رفع می شود، اما در عمل اتفاقی روی نمی دهد.

تأکید بر لزوم اجرای برنامه‌ای جامع و انسانی

با این حال، شهروندان بر لزوم برخوردی اصولی، علمی و انسانی از سوی نهادهای مسئول تأکید دارند.

یکی دیگر از ساکنان شهرک ارتش در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ناکارآمدی روش‌های مقطعی، اظهار داشت: اقدامات پراکنده مانند زنده‌ گیری موقت و رهاسازی در حاشیه شهر، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه با بازگشت این حیوانات یا افزایش جمعیت در نقاط دیگر، معضل را تشدید کرده است.

هدیه خالقی، از مسئولان خواست تا با بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کلان‌شهرها و با مشارکت نهادهای مردمی و دامپزشکی، برنامه‌ای جامع برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد از طریق روش‌های علمی مانند عقیم‌سازی، واکسیناسیون و ایجاد پناهگاه‌های استاندارد، تدوین و اجرا کنند.

پاسخ‌گویی شهرداری کرمان خواسته اصلی مردم

مردم کرمان، شهرداری این شهر را به عنوان نهاد متولی مدیریت فضای شهری، اصلی‌ترین مسئول در حل این معضل می‌دانند.

حسن مرادی، یکی از شهروندان کرمانی با بیان اینکه شهرداری کرمان باید به تعهدات خود در قبال شهروندان عمل کند، می گوید: ما مالیات و عوارض می‌پردازیم و در مقابل، حق داریم که از خدمات شهری مطلوب و محیطی ایمن برخوردار باشیم.

وی می افزاید: انتظار داریم شهرداری کرمان با اختصاص بودجه و نیروی انسانی کافی، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی ادامه می دهد: این تنها یک درخواست نیست، بلکه یک مطالبه جدی و به حق است و ما نمی‌خواهیم شاهد آسیب دیدن هیچ یک از همشهریان‌مان از جمله کودکان معصوم، باشیم.

معضل سگ‌های ولگرد در کرمان محدود به شهرک ارتش نیست و در بسیاری از محلات و حاشیه‌های شهر گزارش شده است؛ با این حال، تراکم گزارش‌ها از این منطقه، ضرورت توجه فوری را نشان می‌دهد.

خطر سگ گزیدگی و بیماری هاری

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طبق آخرین آمار در سال جاری یک مورد هاری در کرمان گزارش شده است و در سال گذشته نیز مواردی از بیماری هاری در استان گزارش شده است.

سعید صحبتی، می افزاید: رفع مشکل سگ های ولگرد ضرورتی انکار ناپذیر است و باید با هم افزایی دستگاه های مختلف برای حل این مشکل کاری انجام شود.

وی عنوان می کند: در سال ۱۴۰۳ طبق آماری که در دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، ۸۰ مورد سگ گزیدگی در استان کرمان گزارش شده است که باید برای کاهش این مخاطرات اقدام عملی انجام شود و اصولا وجود سگ های ولگرد ریسک بروز چنین حوادثی را افزایش می دهد.

صحبتی، از شهروندان کرمانی خواست در صورت بروز حیوان گزیدگی به خصوص سگ گزیدگی بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه و درمان را آغاز کنند، چون تعلل در این زمینه و پیشرفت بیماری عواقب بسیار وخیمی برای فرد حادثه دیده به همراه خواهد داشت.

شهروندان کرمانی در پایان از فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان می‌خواهند که بدون فوت وقت برای رفع این دغدغه مهم که آرامش و ایمنی عمومی را تحت تأثیر قرار داده است، چاره‌اندیشی کنند.

آنها امیدوارند با مساعدت مسئولان، شاهد تحقق وعده‌های داده شده باشند و بتوانند در محیطی امن و به دور از نگرانی، زندگی عادی خود را در محله‌هایشان ادامه دهند.