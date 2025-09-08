افزایش نگران کننده حیوان گزیدگی در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره بیگ زاده، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پنج ماهۀ سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مورد حیوان گزیدگی در جنوب کرمان داشتیم اظهار داشت: بیش‌ترین مورد حیوان گزیدگی در میان میانسالان اتفاق افتاده است.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۶ هزار مورد حیوان گزیدگی در منطقه داشتیم که حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ نوبت واکسن نیز تزریق شد و از این تعداد دو مورد فوتی گزارش شد.

بیگ زاده، عنوان کرد: در پنج ماهۀ سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مورد گزش و حدود ۸۵۰۰ نوبت تزریق واکسن داشتیم و یک مورد منجر به فوت بیمار شده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش آمار حیوان گزیدگی در منطقه نگران‌کننده است، گفت: از میان این گزیدگی‌ها ۶۳ درصد مربوط به سگ‌های دارای صاحب و ۳۷ درصد مربوط به سگ‌های بلاصاحب است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از شهروندان خواست در نگهداری صحیح از حیوانات به ویژه واکسینه کردن اهتمام جدی داشته باشند.