  1. حوزه و دانشگاه
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

فقیهی به مهر خبر داد:

اعزام دانشجویان به عمره از سوم فروردین/ عدم اختصاص سهمیه به اساتید

اعزام دانشجویان به عمره از سوم فروردین/ عدم اختصاص سهمیه به اساتید

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از آغاز اعزام دانشگاهیان به عمره از سوم فروردین ماه سال 92 خبر داد.

حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعزام 15هزار نفر از دانشجویان کشور از 3 فروردین ماه سال 92 به سرزمین وحی آغاز می‌شود.

وی افزود: اعزام دانشگاهیان به عمره با اعزام سه کاروان از متاهلین دانشجو در تاریخ 3 فروردین ماه 92 آغاز و تا 27 فروردین ماه ادامه خواهد داشت و همچنین اعزام پسران مجرد نیز از 27 فروردین ماه آغاز می‌شود و تا 18 اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: در این دوره 15هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور در قالب 113 کاروان شامل 50 کاروان از پسران مجرد و 63 کاروان متاهلی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر سهمیه دانشجویان همان 15 هزار نفر بوده و افزایش نداشته و برای اساتید دانشگاه نیز هنوز سهمیه‌ای اختصاص داده نشده است.
کد مطلب 1800679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها