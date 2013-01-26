اعزام دانشجویان به عمره از سوم فروردین/ عدم اختصاص سهمیه به اساتید

حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعزام 15هزار نفر از دانشجویان کشور از 3 فروردین ماه سال 92 به سرزمین وحی آغاز می‌شود.

وی افزود: اعزام دانشگاهیان به عمره با اعزام سه کاروان از متاهلین دانشجو در تاریخ 3 فروردین ماه 92 آغاز و تا 27 فروردین ماه ادامه خواهد داشت و همچنین اعزام پسران مجرد نیز از 27 فروردین ماه آغاز می‌شود و تا 18 اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.



رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: در این دوره 15هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور در قالب 113 کاروان شامل 50 کاروان از پسران مجرد و 63 کاروان متاهلی به سرزمین وحی اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سهمیه دانشجویان همان 15 هزار نفر بوده و افزایش نداشته و برای اساتید دانشگاه نیز هنوز سهمیه‌ای اختصاص داده نشده است.