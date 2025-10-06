سرهنگ مصطفی جمالی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ششماهه نخست سال جاری، تصادفات فوتی و جرحی مربوط به موتورسیکلتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که زنگ خطری جدی برای خانوادهها و کاربران ترافیکی محسوب میشود.
فرمانده پلیس راهور شهرستان دیر با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از بیتوجهی به مقررات، نداشتن کلاه ایمنی، گواهینامه معتبر، سرعت غیرمجاز و حرکات پرخطر است، افزود: خانوادهها باید با نظارت جدی بر رفتار فرزندان خود و پرهیز از در اختیار گذاشتن وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه، نقش خود را در پیشگیری از حوادث ایفا کنند.
سرهنگ جمالی در ادامه با تأکید بر نقش آموزش در کاهش حوادث گفت: در راستای آموزش هدفمند و تمرکز بر اقدامات فرهنگی و کنترلی، کلاس آموزشی ویژه رانندگان سرویس مدارس شهرستان برگزار شد.
وی افزود: این دوره آموزشی با موضوع آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی با حضور رانندگان فعال در شهرهای دیر، آبدان، بردستان، دوراهک و بردخون برگزار شد.
فرمانده پلیس راهور دیر تصریح کرد: هدف از این دوره، افزایش آگاهی رانندگان سرویس مدارس نسبت به مسئولیت اجتماعی و ایمنی دانشآموزان است تا با رعایت دقیق مقررات و انتخاب سرویسهای مجاز و ایمن از سوی والدین، هیچگونه حادثهای در مسیر رفتوآمد دانشآموزان رخ ندهد.
وی همچنین از برگزاری همایش تقدیر از نمونههای ترافیکی شهرستان دیر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بیان کرد: این همایش با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی، گسترش قانونگرایی، کاهش تصادفات و تقویت انضباط اجتماعی در رانندگی برگزار شد.
سرهنگ جمالی در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از تصادفات نیازمند فرهنگسازی، آموزش در خانوادهها، مدارس و همکاری نهادهای اجتماعی است تا بتوانیم شهری ایمنتر، قانونمدارتر و دارای انضباط ترافیکی پایدار داشته باشیم.
نظر شما