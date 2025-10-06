اقدامات شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوا و ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در تشریح اقدامات شهرداری برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک، گفت: تهران بهصورت قائلهمند رشد نکرده و امروز مهمترین مشکل آن از نگاه مردم، آلودگی هوا و ترافیک است. برای مقابله با این چالشها، ۱۱ خط راهنما و راهبرد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در خط اول، تمرکز ما بر استفاده از تجهیزات و امکاناتی است که آلایندگی کمتری تولید میکنند. بهعنوان نمونه، در دوره اخیر، دو کارخانه آسفالت جدید وارد کردهایم که تنها به اندازه یک اتوبوس آلایندگی دارند.
شهردار تهران در ادامه اظهار کرد: در خط دوم، توسعه خدمات شهری با هدف کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان دنبال میشود. بهطور مثال، تعداد میادین میوه و ترهبار از ۲۶۰ به ۳۱۵ میدان افزایش یافته است.
زاکانی با اشاره به برنامههای توسعه حملونقل عمومی، گفت: در بخش سوم، سرمایهگذاری گستردهای در حملونقل عمومی انجام شده است؛ ۷ خط مترو تکمیل شده و برای خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز تفاهمنامههایی به امضا رسیده است.
وی همچنین از ورود ناوگان جدید اتوبوسرانی به پایتخت خبر داد و گفت: تا پیش از عید سال آینده، ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد تهران خواهد شد.
شهردار تهران در پایان افزود: ۹۸ اصلاح تقاطعی نیز در سطح شهر انجام شده که نتیجه آن، کاهش قابل توجه مسیرهای پررفتوآمد از ۷۸۳ کیلومتر به ۵۳ کیلومتر بوده است.
