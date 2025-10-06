به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، چهل و پنجمین قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرضالحسنه با هدف توسعه بانکداری اسلامی، بهرهمندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان آغاز شد.
جوایز قرعه کشی چهل و پنجمین جشنواره بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه شامل ۲۱۰۰ جایزه ۲۵۰ میلیون تومانی، ۲۱۰۰ جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی، ۲۱۰۰ جایزه ۵۰ میلیون تومانی، ۲۱۰۰ جایزه ۲۵ میلیون تومانی و ۲۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی میباشد. علاقمندان میتوانند با حداقل موجودی حسابهای ریالی قرضالحسنه پسانداز به میزان ۲۰۰ هزار تومان و حسابهای ارزی ۱۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها در این قرعهکشی شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، هر ۵۰ هزار تومان در هر روز، یک امتیاز برای حسابهای ریالی و هر ۵ دلار در هر روز یک امتیاز برای حسابهای ارزی محاسبه می شود. هر حساب دارای موجودی بیشتر با مدت زمان طولانیتر، از شانس بالاتری در قرعهکشی برخوردار خواهد بود.
همچنین شرط اعطای جایزه، حفظ حداقل موجودی طی ۹۰ روز متوالی در طی دوره قرعه کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی است.
