به گزارش خبرنگار مهر،اکبر حسنبگلو ،صبح دوشنبه،در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی، با تأکید بر ضرورت پیوند میان صنعت و دانشگاه اظهار داشت:امروز با امضای این تفاهمنامه شاهد آغاز فصل تازهای از همکاریهای علمی و فناورانه میان صنعت برق و دانشگاه آزاد اسلامی هستیم،این همکاری در شش محور اصلی طراحی شده و امیدواریم تا پایان سال آینده فازهای اجرایی آن عملیاتی شود.
وی افزود:شرکت توزیع برق استان تهران به عنوان مجری پارک علم و فناوری صنعت برق کشور، فضایی به وسعت ۱۲ هکتار شامل ۶ هزار مترمربع سوله را برای استقرار شرکتهای فناور، استارتآپها و مراکز نوآوری در حوزه انرژی آماده کرده است،هدف از این اقدام، ایجاد ظرفیتهای مالی و فناورانه در مسیر توسعه صنعت برق کشور است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی برق در کشور گفت:با توجه به محدودیت منابع گازی و هزینههای بالای توسعه نیروگاههای حرارتی، راهکار پایدار در صنعت برق حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف و بهرهگیری از فناوریهای نو است. در این مسیر از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نهایت استفاده را خواهیم برد.
حسنبگلو، محورهای تفاهمنامه را شامل توسعه فناوری و هوش مصنوعی در صنعت برق، مدیریت و کاهش ناترازی انرژی، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، بومیسازی فناوری ذخیرهسازها، ایجاد شبکههای نوآوری میان صنعت و دانشگاه، و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص عنوان کرد.
وی درباره پروژههای جاری در حوزه انرژیهای پاک گفت:در حال حاضر دو سایت بزرگ خورشیدی به ظرفیتهای ۷۵ مگاوات در شهرک صنعتی شمسآباد و ۳۵۰ مگاوات در ورامین در حال احداث است که انتظار میرود تا پایان آذرماه وارد مدار بهرهبرداری شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین به ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد در صنعت برق اشاره کرد و افزود:در آینده نزدیک با خلأ نیروی انسانی متخصص روبهرو خواهیم شد. به همین دلیل برنامهریزی کردهایم تا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، نیروهای جوان و فارغالتحصیلان رشتههای برق با صنعت آشنا شوند و مهارتهای مورد نیاز را در حین تحصیل فراگیرند.
حسنبگلو در پایان خاطرنشان کرد:تفاهمنامه امضا شده صرفاً تشریفاتی نیست. کارگروه مشترکی میان شرکت توزیع برق استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل میشود تا اجرای پروژهها زمانبندی شده و بهصورت ماهانه گزارش عملکرد ارائه شود. امیدواریم این همکاری، سرآغاز تحولی جدی در توسعه فناوریهای نو و دیجیتال در صنعت برق کشور باشد.
