محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بامی مشترک میان شرکت توزیع برق، شهرداری اراک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، زمینه توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری مصرف برق در استان فراهم می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این همکاری، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه برق شهری و تقویت سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی‌های پاک است.

محمودی تصریح کرد: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، امکان نصب و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی بامی و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری که در حال اخذ پروانه ساخت از شهرداری اراک هستند، فراهم شده است.

وی ادامه داد: این طرح علاوه بر تأمین بخشی از برق مصرفی ساختمان‌ها، امکان فروش مازاد تولید به شبکه سراسری و استفاده از برق ذخیره‌شده در مواقع قطعی شبکه را نیز فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند الگویی موفق برای سایر شهرهای کشور باشد و گامی مؤثر در مسیر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.