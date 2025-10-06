به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زارع گفت: با توجه به فصل برداشت پسته، جشنواره ملی پسته با همکاری جهادکشاورزی، کشاورزان و مسئولان دیگر ادارات شهرستان در شهرستان خاتم برگزار خواهد شد.

زارع افزود: این جشنواره با شعار «پسته خاتم تجلی توانمندی و طعم شکوفایی» و با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشاورزی منطقه، پاسداشت تلاش‌های خستگی ناپذیر کشاورزان منطقه و ترویج فرهنگ و هنر و آداب و رسوم مردم این منطقه همراه است.

فرماندار خاتم بیان کرد: جشنواره ملی پسته خاتم به مدت دو روز ۱۷ و ۱۸ مهرماه در محل سرچشمه نهرمسیح با اجرا ویژه برنامه‌هایی برگزار می‌شود و از همه‌ی فعالان حوزه کشاورزی، بازرگانان، گردشگران، هنرمندان و همه علاقه‌مندان به این صنعت دعوت به عمل می‌آید تا در این رویداد ملی و ارزشمند همراه ما باشند.

زارع گفت: شهرستان خاتم بر پایه کشاورزی استوار و شغل اکثریت مردم آن کشاورزی است و بیشترین سطح محصول کشاورزی که در این شهرستان به خود اختصاص داده محصول باغی پسته است.

وی بیان کرد: سالانه سه هزار تن پسته خشک با کیفیت در شهرستان برداشت می‌شود و به همین منظور شهرستان خاتم رتبه یک استان در تولید پسته را داراست.