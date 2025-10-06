به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴، صدور مجوز حمل سلاحهای شکاری به نیروی انتظامی واگذار شده است، این تغییر بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح صورت گرفته و شهروندان میتوانند برای صدور یا تمدید مجوزها به شعبه مربوطه مراجعه کنند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران، در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: برابر مصوبات مراجع ذیصلاح، از اول مهرماه ۱۴۰۴ صدور مجوز سلاحهای شکاری به فراجا سپرده شده است و سازمان اطلاعات فراجا متصدی امر شده است.
او افزود: در حوزه غرب استان تهران، پلیس امنیت ما واقع در فاز ۴ شهرک اندیشه این کار را انجام میدهد. شعبهای دایر کردیم و از ابتدای مهر هم خدماتش برای شهروندان ساری و جاری است.
عزیزی شهروندان را دعوت کرد تا برای امور مربوط به مجوزها اقدام کنند: شهروندان عزیز اگر میخواهند تجدید مجوز سلاحهایشان را داشته باشند، مراجعه کنند، اگر میخواهند مجوز اولیه سلاح را بگیرند، سلاح را به صورت قانونی تهیه کنند و بیایند مجاز.
این واگذاری بخشی از تغییرات گستردهتر در مدیریت سلاحهای غیرنظامی است، سخنگوی فراجا پیشتر اعلام کرده بود که از مهر ۱۴۰۴، امور صدور و تمدید مجوز سلاحهای شکاری و ورزشی به پلیس منتقل میشود تا فرآیندها کارآمدتر شود.
این اقدام در راستای کنترل بهتر سلاحها و جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته و شهروندان باید مدارک لازم را برای بررسی ارائه دهند.
