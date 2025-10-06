آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، پنج عضو هیئت رئیسه برای سال اول سومین دوره فعالیت این جبهه انتخاب شدند.

به موجب نتایج این انتخابات آذر منصوری، محسن آرمین، سیدحسن رسولی، بدرالسادات مفیدی و جواد امام به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، دبیر و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران انتخاب شدند.

لازم به ذکر است هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران مرکب از ده نفر است که پنج عضو آن یعنی رئیس، نواب رئیس، دبیر و سخنگو مستقیما توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. پنج عضو دیگر هیأچئت رئیسه یعنی روسای کمیته‌های پنجگانه جبهه پس از انتخاب توسط اعضای کمیته‌ها به این ترکیب اضافه خواهند شد.