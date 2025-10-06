به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامکار ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: ۱۵/۵ هکتار از اراضی ملی منطقه رودخانه بر که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

وی افزود: متصرف اقدام به احداث بند خاکی و دپوی مصالح کرده بود که این اقدام تجاوز به حقوق بیت المال محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزدای رودان‌ ادامه داد: عملیات رفع تصرف اراضی ملی به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع انجام شد.

وی گفت: در جریان این عملیات مامورین یگان حفاظت اقدام به تخریب بند خاکی و جمع آوری مصالح دپو شده نمودند و اراضی تصرفی از ید متصرف خارج و به دولت و بیت المال بازگردانده شد.

کامکار تاکید کرد: با هر گونه تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی ملی با قاطعیت برخورد خواهد شد و از مردم شریف شهرستان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.