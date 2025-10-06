  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

کامکار:بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی رودخانه‌بر رودان رفع تصرف شد

کامکار:بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی رودخانه‌بر رودان رفع تصرف شد

بندرعباس-فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان‌ از رفع تصرف بیش از ۱۵ هکتار از اراضی ملی منطقه رودخانه بر که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامکار ضمن تشریح این خبر اظهار کرد: ۱۵/۵ هکتار از اراضی ملی منطقه رودخانه بر که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد.

وی افزود: متصرف اقدام به احداث بند خاکی و دپوی مصالح کرده بود که این اقدام تجاوز به حقوق بیت المال محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزدای رودان‌ ادامه داد: عملیات رفع تصرف اراضی ملی به استناد تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع انجام شد.

وی گفت: در جریان این عملیات مامورین یگان حفاظت اقدام به تخریب بند خاکی و جمع آوری مصالح دپو شده نمودند و اراضی تصرفی از ید متصرف خارج و به دولت و بیت المال بازگردانده شد.

کامکار تاکید کرد: با هر گونه تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی ملی با قاطعیت برخورد خواهد شد و از مردم شریف شهرستان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

کد خبر 6613116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها