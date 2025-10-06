زمان رسیدگی به استعلام زمین در منابع طبیعی استان سمنان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه سامانه پنجره واحد زمین بر اساس تصمیم کشوری راه اندازی است، ابراز داشت: راهبری این سامانه بر عهده این اداره کل قرار دارد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح پیشگیری از مفاسد و زمین خواری است، افزود: این سامانه پاسخ به متقاضیان را تسریع بخشیده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه مدت زمان استعلام ها در گذشته میانگین ۱۵ روز بوده است، ابزار داشت: این زمان اکنون به هشت روز در استان سمنان کاهش پیدا کرده است.

عبدوس با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه استعلام دفاتر اسناد رسمی و بنیاد مسکن بدون مراجعه و به صورت الکترونیک ارسال و پاسخ داده می شود، تصریح کرد: این اقدام باعث تسهیل فرایندها و افزایش شفافیت اداری شده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ دستگاه اجرایی تاکنون به این سامانه متصل شدند، افزود: از زمان شکل گیری نیز به شش هزار و ۸۰۰ فقره استعلام گواهی مستثنیات از طریق سامانه پنجره واحد پاسخ داده شده است.