  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

زمان رسیدگی به استعلام زمین در منابع طبیعی استان سمنان کاهش یافت

زمان رسیدگی به استعلام زمین در منابع طبیعی استان سمنان کاهش یافت

سمنان- معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان سمنان از کاهش زمان رسیدگی به استعلام زمین در استان خبر داد و گفت: این اقدام شفافیت اداری را افزایش داده و فرایندها را تسهیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه سامانه پنجره واحد زمین بر اساس تصمیم کشوری راه اندازی است، ابراز داشت: راهبری این سامانه بر عهده این اداره کل قرار دارد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح پیشگیری از مفاسد و زمین خواری است، افزود: این سامانه پاسخ به متقاضیان را تسریع بخشیده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه مدت زمان استعلام ها در گذشته میانگین ۱۵ روز بوده است، ابزار داشت: این زمان اکنون به هشت روز در استان سمنان کاهش پیدا کرده است.

عبدوس با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه استعلام دفاتر اسناد رسمی و بنیاد مسکن بدون مراجعه و به صورت الکترونیک ارسال و پاسخ داده می شود، تصریح کرد: این اقدام باعث تسهیل فرایندها و افزایش شفافیت اداری شده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ دستگاه اجرایی تاکنون به این سامانه متصل شدند، افزود: از زمان شکل گیری نیز به شش هزار و ۸۰۰ فقره استعلام گواهی مستثنیات از طریق سامانه پنجره واحد پاسخ داده شده است.

کد خبر 6613130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها