سامانه پنجره واحد مدیریت زمین؛ گامی راهبردی برای عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی بازدیدی میدانی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اداره کل منابع طبیعی استان، روند خدماترسانی و عملکرد دستگاههای متصل به این سامانه را بررسی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تجمیع خدمات مرتبط با زمین و اراضی ملی و دولتی، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسهیل امور مردم راهاندازی شده است. این سامانه امکان ارائه خدماتی همچون واگذاری اراضی ملی، صدور مجوز تغییر کاربری، احداث و بهرهبرداری شهرکهای صنعتی خصوصی و نیز انواع استعلامها از قبیل نوع اراضی و محدوده روستا را بهصورت الکترونیکی فراهم میکند.
وی افزود: براساس گزارشهای ارائهشده، وضعیت درخواستهای مردمی، روند پاسخگویی به استعلامات، میانگین زمان بررسی پروندهها، و اقدامات یگان حفاظت در رسیدگی به تخلفات از طریق این سامانه بهطور دقیق پایش و قابل ارزیابی است.
نیکوکار ضمن اشاره به برخی چالشها تصریح کرد: «با وجود دستاوردهای مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه وجود دارد که باید رفع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: یکی از برنامههای آتی، شناسایی دستگاههای برتر و کمکار در حوزه پاسخگویی، پیگیری مستمر استعلامات و ارتقای زیرساختهای فنی سامانه خواهد بود تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است و تداوم همکاری همه دستگاههای مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمترسانی مطلوب به مردم خواهد بود.
نظر شما