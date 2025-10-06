کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز یکشنبه سیزدهم مهرماه با ثبت عدد ۹۵ در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۸۷ در شرایط قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه نخریسی با شاخص عدد ۱۵۴ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار دارد و مناطق ساختمان، سجاد و وحدت در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است