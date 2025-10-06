  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

مشهد - بر اساس گزارش‌ها شاخص کیفیت هوا با عدد ۹۵ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز یکشنبه سیزدهم مهرماه با ثبت عدد ۹۵ در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۸۷ در شرایط قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه نخریسی با شاخص عدد ۱۵۴ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار دارد و مناطق ساختمان، سجاد و وحدت در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است

کد خبر 6613144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها