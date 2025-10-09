هوای مشهد با شاخص ۱۱۷ در وضعیت ناسالم؛ مناطق پرتردد در شرایط قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز پنجشنبه هفدهم مهرماه با ثبت عدد ۱۱۷ در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۱۳ در در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه نخریسی، سجاد و ساختمان با شاخص عدد ۱۶۰ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار دارد، هفت حوض، آوینی، چمن و سرافرازان در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قراردارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است.