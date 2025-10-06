به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «انفجاری در قلب» نوشته‌ وجدی معود، نویسنده سرشناس لبنانی‌تبار و از چهره‌های برجسته ادبیات نمایشی معاصر، با کارگردانی محمدامین سعدی از آبان‌، ساعت ۱۹ در سالن تئاتر هامون به صحنه می‌رود.

این اثر که به تهیه‌کنندگی فاطمه کوهستانی تولید شده است، نگاهی انسانی و تکان‌دهنده به رنج، فقدان و هویت در بستر جنگ و مرگ و هنر دارد و از آثار شاخص درام معاصر عرب محسوب می‌شود.

فائقه شلالوند به‌عنوان تنها بازیگر این اثر نمایشی ایفاگر سه‌نقش متفاوت در این اثر است.

مجری طرح: عرفان الماسی، طراح صدا و آهنگساز: بهزاد بختیاری، طراح صحنه: امیر پناهی‌فر، طراح لباس: پریا الماسی، طراح گریم: سولماز نجفی، طراح نور: مجید سیادت، طراح گرافیک و موشن: حامد فرهی، عکاس: مریم رحمانی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: عرفان الماسی، منشی صحنه و دستیار برنامه‌ریزی: صباح غیاثی، دستیار اول کارگردان: محمدباقر توکلیان، کارگردان تیزر و طراح تیزر تبلیغاتی: آیدین ایمانی، دستیار لباس: فرزانه کاظمی، تبلیغات: تئاتر فارسی، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: علی کیهانی دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

نمایش «انفجاری در قلب» با ترجمه‌ نازنین میهن در ادامه جریان اجراهای متکی بر ادبیات نمایشی معاصر جهان، تلاشی است برای بازخوانی مفاهیم عشق، مرگ و بخشش در میانه آشوب درونی و بیرونی انسان.

همزمان با اجرای این نمایش، محمدامین سعدی نمایش دیگری به‌نام «ساحلی‌ها» را در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

پیش‌فروش بلیت‌های این نمایش به‌زودی در سایت تیوال آغاز می‌شود.