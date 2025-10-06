حجت‌الاسلام موسی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان جزئیات ماجرای هجرت تاریخی امام خمینی(ره) از عراق به فرانسه در مهر ۵۷، این واقعه را از الطاف الهی و نقطه شکوفایی مبارزه انبیا تا احیای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: امام، هجرت اجباری را به فرصتی تاریخ‌ساز تبدیل کرد که لرزه بر اندام شاه و حامیانش انداخت.

مسئول نمایندگی خراسان بنیاد امامت و کارشناس ارشد تاریخ یکی از مهم‌ترین فصل‌های پیروزی انقلاب اسلامی را هجرت امام خمینی(ره) از عراق به فرانسه عنوان کرد و افزود: این هجرت، تنها جابجایی جغرافیایی نبود، بلکه استمرار همان مسیر انبیا برای اقامه دین حق و مبارزه با استکبار جهانی بود.

وی با اشاره به پیش‌زمینه تاریخی این حادثه گفت: در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی، امضای معاهده الجزایر بین ایران و عراق به منظور تأمین منافع شاه موجب شد دولت بعث عراق با فشار سنگین بر امام خمینی(ره)، ایشان را به توقف فعالیت‌های انقلابی وادارد؛ اما امام با موضعی استوار مقابل این خواسته ایستاد و ادامه راهنمایی امت را اعلام کرد.

اسفندیاری ادامه داد: افزایش فشارها با شهادت مشکوک آیت‌الله مصطفی خمینی در اول آبان ۱۳۵۶ به اوج رسید تا اینکه در مهر ۱۳۵۷ دولت عراق منزل امام را در نجف به محاصره درآورد؛ تعطیلی درس، نماز و زیارت حرم، امام را به تصمیم ترک عراق رساند.

مسئول نمایندگی خراسان بنیاد امامت و کارشناس ارشد تاریخ گفت: امام ابتدا قصد داشت به سوریه به‌عنوان جبهه همراه با انقلاب برود، اما در مرز کویت با وجود دعوت‌نامه و مهر ورود از ورود منع شد. این بی‌سابقه‌ترین تحقیر یک مرجع انقلابی در مرزهای عربی بود که موجی رسانه‌ای علیه دولت‌ها برانگیخت.

اسفندیاری با بیان پیشنهاد مقصدهای دیگر نظیر اندونزی و الجزایر افزود: پس از مشورت با سیداحمد خمینی و فراهم شدن مقدمات توسط آقای حبیبی در فرانسه، امام در ۱۶ مهر ۱۳۵۷ از بصره به بغداد، و پس از زیارت کاظمین، عازم پاریس شد. ورود ایشان به فرانسه بدون اطلاع و رضایت دولت‌های ایران و فرانسه بود.

کارشناس ارشد تاریخ با اشاره به توطئه‌های ضدانقلابی اظهار کرد: دولت فرانسه امام را محدود کرد و حتی طرح تبعید به ایتالیا و ترور را به ساواک پیشنهاد داد، اما هراس از شعله‌ور شدن انقلاب پس از شهادت ایشان، این نقشه را ناکام گذاشت.

وی گفت و افزود: امام، تهدید هجرت اجباری را به فرصتی بی‌نظیر تبدیل کرد؛ تنها در ۱۱۷ روز اقامت در نوفل‌لوشاتو، با بهره‌گیری از رسانه‌های آزاد جهان، پیام انقلاب را به ایران رساند و بذر قیام ۱۲ بهمن و پیروزی ۲۲ بهمن را کاشت.

اسفندیاری تأکید کرد: امام بارها این هجرت را از الطاف الهی دانسته‌اند؛ راهی که نه به اختیار خود، که به تقدیر خدا رقم خورد. همانند نوح(ع) که از نجف به جودی هجرت کرد، ابراهیم(ع) که از حله به فلسطین رفت، و پیامبر اعظم(ص) که از مکه به مدینه مهاجرت نمود؛ همه برای برپایی دولت حق.

مسئول نمایندگی خراسان بنیاد امامت و کارشناس ارشد تاریخ با اشاره به الگوی انبیای الهی خاطرنشان کرد: امام پس از این هجرت، مسیر انقلاب را تا شکست نهایی استکبار پی گرفت و وظیفه ما در آخرالزمان، تکرار همین هجرت‌های بجا و به‌هنگام برای احیای حق است.