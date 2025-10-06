به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفتهشدگان نهایی آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ می توانند از امروز ۱۴ مهرماه به به درگاه اطلاعرسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
توجه: پذیرفتهشدگان باید در زمان تعیین شده در درگاه اطلاعرسانی دانشگاه محل قبولی برای ثبتنام اقدام کنند، عدم اقدام به موقعِ پذیرفتهشدگان برای ثبتنام، به منزلۀ انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقی خواهد شد.
برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامهای حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفتهشده در سهمیه مربوط در کدرشتهمحلهای انتخابی تا نقطه قبولی فرد تنظیم میشود که حداکثر تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.
متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرند، توجه داشته باشند که منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام کنند و به عبارتی مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل در این اطلاعیه صورت میپذیرد.
در هر مرحله از ثبتنام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان و اطلاعات غلطی ارائه کرده است و واجد شرایط نیست قبولی وی باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ثبتنام موقت از پذیرفتهشدگان دارای مغایرت معدل
نظر به اینکه در دستورالعمل ثبتنامی ارسالی به دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده است تا از پذیرفتهشدگانی که مغایرت معدل دارند (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالی از طرف متقاضیان به این سازمان باشد)، صرفاً ثبتنام موقت و مشروط به عمل آید.
بنابراین ضرورت دارد، این دسته از پذیرفتهشدگان به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه و مدارک لازم مندرج در این اطلاعیه را ارائه کنند تا ثبتنام موقت از آنان به عمل آمده و بررسی لازم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی که مغایرت معدل دارند باید وضعیت نهائی خود را تا پایان آذرماه از دانشگاه محل قبولی پیگیری و از مراجعه به سازمان سنجش خودداری کنند.
پذیرفتهشدگانی که پذیرش کدرشتهمحل قبولی آنها برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (مهر ماه) باشد، ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغالتحصیل شده باشند. ضمناً آندسته از پذیرفتهشدگانی که پذیرش کدرشتهمحل قبولی آنها برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (بهمن ماه) باشد، میتوانند مدرک کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ ارائه کنند.
ممنوعیت ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1404 در آزمون کارشناسی ارشد سال 1405
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطابق مندرجات دفترچه راهنمای ثبتنام برنامه پذیرش کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴، پذیرفته شدگان دوره های روزانه (آموزش رایگان) این آزمون، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را ندارند.
