به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۴۰۴ باید به شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام در دانشگاه ها توجه کنند.

بخش اول: مربوط به پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی)

الف- تاریخ ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان نهایی‌ (بجز مجموعه های امتحانی بند ب):

از پذیرفته‌شدگان دعوت‌ می‌شود ضمن توجه به شرایط و ضوابط اعلام شدۀ زیر، برای کسب اطلاعات در خصوص تاریخ، نحوه و مدارک لازم برای ثبت‌نام از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

توجه: پذیرفته‌شدگان باید در زمان تعیین شده در درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه محل قبولی برای ثبت‌نام اقدام کنند، عدم اقدام به موقعِ پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام، به منزلۀ انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

ب- اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی مربوط به دانشگاه‌های دارای شرایط خاص زیر، به طریق مقتضی و با هماهنگی ارگان‌های مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد:

۱- کد ۱۱۴۷ (اطلاعات و حفاظت اطلاعات دانشکده علوم و فنون فارابی)، ۲- کد ۱۱۴۹ (مدیریت دفاعی«۱» دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران)، ۳- کد ۱۱۵۳ (مجموعه اطلاعات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر«ع»)، ۴-کد ۱۱۵۹ (پدافند غیرعامل دانشکده علوم و فنون فارابی)، ۵- رشته‌های تحصیلی بیوتروریسم، علوم جرم‌شناسی امنیتی، مهندسی مخابرات امنیتی و مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت از مجموعه های امتحانی ۱۲۰۳، ۱۲۰۶، ۱۲۱۴، ۱۲۵۱، ۱۲۷۶ و ۱۲۸۵ (دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر «ع»)

۶- کدرشته‌محل‌های مربوط به دانشگاه علوم انتظامی امین: با توجه به عدم اعلام نتیجۀ مصاحبه کدرشته‌های مربوط از سوی آن دانشگاه، هیچ یک از کدرشته‌محل‌های دانشگاه مذکور در این مرحله اعلام نتیجه نشده است و اسامی پذیرفته‌شدگان دانشگاه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

پ) مطابق اعلام دفتر گسترش آموزش عالی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاحات و تغییرات زیر در برخی از کدرشته‌محل های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون مذکور اعمال شد:

۱. شیوه آموزشی کدرشته محل‌های ۲۴۰۰۶ و ۲۴۰۲۲ از مجموعه امتحانی ۱۳۰۳ دانشگاه فردوسی مشهد از «آموزش محور» به «آموزشی و پژوهشی» اصلاح شد.

۲. ظرفیت پذیرش کدرشته‌محل‌های ۱۳۵۶۹، ۱۶۶۴۴، ۱۹۴۱۸، ۱۹۶۹۴، ۲۳۳۲۷ و ۲۵۷۵۱ از مجموعه های امتحانی ۱۱۲۶، ۱۱۴۸، ۱۲۵۱، ۱۲۷۷ و ۱۳۵۲ مربوط به مؤسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی صفر شد. بنابراین هیچ فردی در این کدرشته‌محل‌ها به عنوان قبول نهایی اعلام نشدند.

۳. ظرفیت پذیرش کدرشته محل ۲۳۵۶۹ از مجموعه امتحانی ۱۲۹۶ دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) به ۱۴ نفر افزایش یافت.

۴. نام رشته‌گرایش کدرشته‌محل ۱۱۴۰۹ دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش به «آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب‌شناسی ورزشی» اصلاح شد.

۵. آدرس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس مشهد به «مشهد– قاسم‌آباد– حجاب ۷۶» تغییر یافت.

ت) مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام

لازم است تصویر اسکن شده مدارک مندرج در جدول زیر در سامانه ثبت‌نام دانشگاه محل قبولی بارگذاری شده و اصل مدارک مورد نیاز به روشی که در درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه اعلام می شود، برای دانشگاه مربوط ارسال شود.

ردیف مدارک ۱ شناسنامه و کارت ملی. ۲ عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری به تعداد اعلام شده توسط دانشگاه. ۳ مدرک‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه (برای برادران) صفحات ۱۷ و ۱۸ دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴. ۴ اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع. ۵ اصل یا گواهی مدرک کارشناسی (برای قبول شدگان نیمسال اول تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و نیمسال دوم تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) که مورد تأیید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ یا شورای ‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ بوده و در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد. ۶ گواهی‌ تأیید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا مؤسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از متقاضیانی که‌ با توجه‌ به‌ مفاد آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره ۷۷۸۹۷/۲۱ مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند. ۷ پذیرفته‌شدگان‌ دارای مدرک تحصیلی معادل باید واجد شرایط ذکر شده در صفحه ۱۶ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ (دفترچه شماره ۱) باشند. ۸ بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه ۵۴۸ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۳ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ در مورد مدارک‌ تحصیلی‌ صادر شده‌ توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌های علمیه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مراکز فوق دوره ‌سطح ‌۲ را گذرانده‌اند یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل‌ شده‌اند، ‌منحصراً مجاز بوده‌اند در هر یک‌ از مجموعه-‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت‌نام و در آزمون‌ آن‌ شرکت‌ کنند و در صورت قبولی، مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی، می‌توانند ادامه تحصیل دهند. این‌ دسته‌ از متقاضیان باید تصویر مدرک‌ فراغت‌ از تحصیل‌ خود را که‌ توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر شده ‌است‌ در اختیار داشته باشند. ۹ پذیرفته‌شدگانی که‌ به‌ دلیلی‌ قادر به‌ ارائه‌ مدرک‌ کارشناسی (لیسانس‌) نیستند، لازم‌ است‌ گواهی‌ تأیید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا مؤسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) با محتوی فرم ذیل این اطلاعیه (این فرم از دانشگاه‌های محل قبولی قابل دریافت است) را ارائه‌ کنند. ۱۰ متقاضیانی که با استفاده از سهمیه‌ ایثارگران یا رزمندگان پذیرفته ‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام نیازی به ارائه تأییدیه سهمیه ثبت‌نامی از سوی ارگان ذیربط ندارند و ملاک تأیید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. ۱۱ آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته (به تاریخ ۱۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴) دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل شده‌اند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه ۷۷ دفترچه راهنمای ثبت نام (شماره ۱) یا صفحه ۵۷۳ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ‌۲) را از مؤسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند. ۱۲ معدل‌ مدرک کارشناسی پذیرفته شده‌ باید با معدلی‌ که‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده یا در مراحل بعد اصلاح کرده است، یکسان‌ باشد. از ثبت‌نام قطعی آن دسته از متقاضیانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) خودداری خواهد شد. افراد دارای مغایرت معدل لازم است بند ۴ نکات مهم این اطلاعیه را ملاحظه کنند.

ث- کارنامه نتایج نهایی:

برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط در کدرشته‌محل‌های انتخابی تا نقطه قبولی فرد تنظیم می‌شود که حداکثر تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

نکات مهم:

۱- متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

۲- ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.

۳- در هر مرحله از ثبت‌نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان و اطلاعات غلطی ارائه کرده است و واجد شرایط نیست قبولی وی باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

۴- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت‌نامی ارسالی به دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده است تا از پذیرفته‌شدگانی که مغایرت معدل دارند (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالی از طرف متقاضیان به این سازمان باشد)، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط به عمل آید.

بنابراین ضرورت دارد، این دسته از پذیرفته‌شدگان به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه و مدارک لازم مندرج در این اطلاعیه را ارائه کنند تا ثبت‌نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسی لازم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی که مغایرت معدل دارند باید وضعیت نهائی خود را تا پایان آذرماه از دانشگاه محل قبولی پیگیری و از مراجعه به سازمان سنجش خودداری کنند.

۵- پذیرفته‌شدگانی که پذیرش کدرشته‌محل قبولی آنها برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (مهر ماه) باشد، ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ‌ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل شده باشند. ضمناً آن‌دسته از پذیرفته‌شدگانی که پذیرش کدرشته‌محل قبولی آنها برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (بهمن‌ ماه) باشد، می‌توانند مدرک کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ ارائه کنند.

۶- براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطابق مندرجات دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام برنامه پذیرش کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴، پذیرفته شدگان دوره های روزانه (آموزش رایگان) این آزمون، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را ندارند.

بخش دوم: مربوط به پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است برای اطلاع از تاریخ و نوع مدارک (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) و نحوه ثبت‌نام در مراکز قبولی در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://Azmoon.org مراجعه کنند.