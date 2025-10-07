آغاز کلاسهای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی از ۲۶ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه دانشگاه شهید بهشتی، ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در این دانشگاه طی دو مرحله انجام خواهد شد؛ مرحله نخست بهصورت غیرحضوری (مشروط) و مرحله دوم بهصورت حضوری (نهایی و قطعی) انجام میشود.
ثبتنام غیرحضوری از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
ثبتنام حضوری نیز در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
بر اساس تقویم آموزشی، انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه انجام میشود و کلاسهای درسی از روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ در واحدهای آموزشی مربوطه آغاز خواهد شد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که پذیرفتهشدگان باید پیش از آغاز ثبتنام غیرحضوری، تمامی اطلاعیهها و راهنماهای موجود در سایت دانشگاه شهید بهشتی را بهدقت مطالعه کرده و سپس با آمادهسازی مدارک لازم، از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه به نشانی https://ems.sbu.ac.ir مراحل ثبتنام خود را بهصورت کامل انجام دهند.
برای دیدن متن کامل اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.
