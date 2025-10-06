  1. اقتصاد
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

سمیعی‌نژاد رئیس جدید هیأت عامل ایمیدرو شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود سمیعی‌نژاد به عنوان معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود سمیعی‌نژاد به عنوان معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو منصوب و جایگزین محمد آقاجانلو شد. آقاجانلو از اوایل آبان سال گذشته در این سمت فعالیت داشت.

بر اساس این گزارش، سمیعی‌نژاد دارای مدرک دکترای مهندسی معدن بوده و از چهره‌های شناخته‌شده صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود. او پیش‌تر سوابقی همچون معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، مدیرعاملی شرکت فولاد مبارکه، گروه سرمایه‌گذاری پارسیان و اپال پارسیان را در کارنامه خود دارد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

