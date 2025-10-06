  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

شانه‌سازان: گزارش نهادهای نظارتی دلیل اصلی استیضاح شهردار اهواز است

شانه‌سازان: گزارش نهادهای نظارتی دلیل اصلی استیضاح شهردار اهواز است

اهواز - عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: نبود شفافیت مالی و ابهام در هزینه‌کرد اعتبارات حق آلایندگی از جمله دلایل طرح استیضاح شهردار هستند که در گزارش نهادهای نظارتی نیز تأیید شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شانه‌سازان پیش از ظهر امروز دوشنبه در دویست‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به روند قانونی طرح استیضاح شهردار اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون شوراها، برخی اعضا درخواست استیضاح شهردار را ارائه کرده‌اند.

وی با بیان دلایل این اقدام گفت: گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی مبنی بر عدم کفایت مدیریت شهردار، نبود شفافیت در مسائل مالی و ابهام در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به حق آلایندگی، از جمله مستندات اصلی طرح استیضاح هستند.

بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر، امضاکنندگان این طرح شامل سید محمدعلی پورموسوی، عبدالزهرا سنواتی، غلامرضا شانه‌سازان، یونس اسفندیاری‌نژاد، سید محمدجواد رضوی، علی‌مدد هاشم‌پور، حجت‌الله زارع‌زاده، محمدمهدی مطیعی، محمدحسین ملایی‌زمانی، عادل شیشه‌گری، سیاوش محمودی و حمید دغاغله بوده‌اند. در این میان سیاوش محمودی امضای خود را پس گرفته است.

کد خبر 6613290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها