به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شانهسازان پیش از ظهر امروز دوشنبه در دویستوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به روند قانونی طرح استیضاح شهردار اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون شوراها، برخی اعضا درخواست استیضاح شهردار را ارائه کردهاند.
وی با بیان دلایل این اقدام گفت: گزارشهای رسمی نهادهای نظارتی مبنی بر عدم کفایت مدیریت شهردار، نبود شفافیت در مسائل مالی و ابهام در نحوه هزینهکرد اعتبارات مربوط به حق آلایندگی، از جمله مستندات اصلی طرح استیضاح هستند.
بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر، امضاکنندگان این طرح شامل سید محمدعلی پورموسوی، عبدالزهرا سنواتی، غلامرضا شانهسازان، یونس اسفندیارینژاد، سید محمدجواد رضوی، علیمدد هاشمپور، حجتالله زارعزاده، محمدمهدی مطیعی، محمدحسین ملاییزمانی، عادل شیشهگری، سیاوش محمودی و حمید دغاغله بودهاند. در این میان سیاوش محمودی امضای خود را پس گرفته است.
