محمودی: شهردار اهواز را عامل اخلال ندیدم، نظرم را تغییر دادم

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمودی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دویست‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز، ضمن تبریک هفته فراجا، درباره موضع خود نسبت به طرح استیضاح شهردار اظهار کرد: بنده ابتدا طرح استیضاح را امضا کردم و سپس به عنوان مخالف، امضای خود را پس گرفتم.

وی با اشاره به سوگند اعضای شورا در آغاز دوره فعالیت گفت: روز اول که وارد شورا شدیم، سوگند یاد کردیم برخلاف مصالح عمومی کشور و مردم کشور حرف نزنیم و به قانون اساسی و قوانین مرتبط پایبند باشیم.

محمودی با تأکید بر اینکه رأی اعضا باید بر اساس حجت شرعی و منافع عمومی باشد، افزود: تلاش من در چهار سال گذشته این بوده که تصمیماتم مبتنی بر قانون و منافع شهر اهواز باشد. کتاب شوراها وظایف هر عضو را به‌روشنی بیان کرده و همواره سعی کرده‌ام از آن تخطی نکنم.

وی با اشاره به عملکرد شورای شهر اهواز گفت: بر اساس آمار و مستندات، شورای شهر اهواز یکی از فعال‌ترین شوراهای کشور بوده است. در حالی که شورای شهر مشهد با چهار میلیون جمعیت ۱۶۱ جلسه برگزار کرده، اهواز تاکنون ۱۸۷ جلسه رسمی و ۲۰۷ جلسه اعلامی داشته است.

محمودی با بیان اینکه اختلاف رأی در شورا امری طبیعی است، تصریح کرد: شورا محل تضارب آراست و هر عضو باید نسبت به رأی خود نزد خداوند و مردم پاسخگو باشد.

وی درباره دلایل تغییر نظر خود گفت: در ماه‌های اخیر برخی اعضای شورا در جلسات شرکت نکردند و لوایح مهم شهر و شهرداری معطل ماند. برای عبور از این شرایط و حفظ مصالح شهر، تصمیم گرفتم نظر خود را تغییر دهم. بنده شهردار را عامل اخلال و مشکلات شهر ندیدم.

عضو شورای شهر اهواز همچنین با اشاره به عملکرد مالی شهرداری اظهار کرد: بودجه شهرداری از سه هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان به ۲۰.۵ همت رسیده که بیش از ۶ برابر شده است؛ در حالی که در ۱۰ سال گذشته این رشد کمتر از دو برابر بوده است.

وی افزود: بر خلاف برخی ادعاها، بودجه به سمت هزینه‌های جاری نرفته و سهم عمرانی به ۴۵ درصد رسیده است. همچنین تحقق بودجه که در گذشته بین ۴۵ تا ۵۰ درصد بود، در این دوره به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.