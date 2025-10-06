جهانشاهی: تقویت ناوگان آتش نشانی در نوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از آتشنشانان این شهرستان ضمن قدردانی از تلاشهای شهرداری و تیم آتشنشانی، از صدور مجوز ساخت ساختمان ۴۰ طبقه در منطقه خبر داد و بر ضرورت رعایت کامل مقررات ایمنی و تقویت آموزش همگانی تاکید کرد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی آتشنشانی در شرایط سخت و بحرانها گفت: شهردار شهرستان اعتماد کامل به تیم آتشنشانی دارد و بنده در مدت خدمت خود، چندین بار از نزدیک شاهد تلاشهای صادقانه و حرفهای این عزیزان بودهام. فعالیتهای آتشنشانی نوشهر حتی در شهرهای همجوار نیز تأثیرگذار بوده و اقدامات مهمی در حوزه ایمنی انجام شده است.
جهانشاهی با اشاره صریح به صدور مجوز ساخت یک پروژه بلندمرتبه ۴۰ طبقه در شهرستان ادامه داد: این موضوع نشاندهنده رشد ساختوساز و ضرورت توجه ویژه به ایمنی ساختمانهای بلند است.
فرماندار نوشهر به اهمیت آموزش همگانی در زمینه ایمنی اشاره کرده و افزود: آموزش همگانی در سطح شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد تا روزی برسد که دیگر نیازی به مداخلات اضطراری نباشد. این آموزشها باید از دوران کودکی در مدارس، مهدکودکها و دانشگاهها شروع شود.
وی همچنین از الزامات قانونی برای ساختمانها و پروژههای عمرانی در نوشهر سخن گفت و افزود: در شهرستان نوشهر، با توجه به جمعیت زیاد مسافران و رشد سریع جمعیت، ضرورت دارد که تمام ساختمانها از نظر ایمنی و مطابق با مقررات طراحی و ساخته شوند. در این راستا، نیاز است که پروژههای بلندمرتبهسازی، نظیر پروژه آراز، تمامی استانداردهای ایمنی را رعایت کنند.
فرماندار نوشهر همچنین از برنامهریزی برای تأمین تجهیزات جدید آتشنشانی خبر داد و گفت: ما در پی تأمین یک خودرو آتشنشانی با تجهیزات پیشرفته هستیم تا بتوانیم بهطور مؤثرتر با حوادث احتمالی مقابله کنیم. این درخواست از سوی استانداری مازندران در حال پیگیری است.
