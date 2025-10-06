مدرسه برکت در روستای «بگ وردی» دلفان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه برکت روستای «بگ وردی وسطی» از توابع بخش «خاوه» شهرستان دلفان با حضور وزیر آموزشوپرورش و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افتتاح شد.
این مدرسه در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با دو کلاس درس، توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احداث شده است.
در آیین افتتاح این پروژه آموزشی، نماینده ولیفقیه در لرستان، استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.
وزیر آموزشوپرورش در این مراسم با قدردانی از تلاشهای بنیاد برکت در توسعه فضاهای آموزشی مناطق محروم، اظهار داشت: مدرسه برکت «بگ وردی وسطی» بهعنوان سه هزار و دهمین مدرسه احداثی بنیاد برکت و در قالب طرح ملی توسعه عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار کشور به بهرهبرداری میرسد.
این مدرسه همچنین بهعنوان پایان مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز در سطح شهرستان دلفان شناخته میشود.
