به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه برکت روستای «بگ وردی وسطی» از توابع بخش «خاوه» شهرستان دلفان با اشاره به اجرای طرح ملی جمعآوری مدارس کانکسی در سراسر کشور، اظهار داشت: لرستان با احداث ۱۶۱ مدرسه بیشترین سهم را در میان استانها داشته است.
وی تأکید کرد: این موفقیت حاصل همدلی، پیگیری و همکاری جدی مجموعه مدیریتی استان بوده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور، عنوان کرد: امروز اتفاق بزرگی در سطح کشور رقم خورده و در سالگرد تفاهمنامه احداث هزار مدرسه، شاهد تکمیل و جایگزینی مدارس استاندارد بهجای مدارس کانکسی هستیم.
فتاح، افزود: یکی از دلایل انتخاب استان لرستان برای برگزاری مراسم ملی امروز، سهم بالای این استان در طرح مدرسهسازی بود؛ چرا که از هزار مدرسه ساختهشده در سراسر کشور، ۱۶۱ مدرسه متعلق به لرستان است.
وی ضمن قدردانی از همکاریهای استاندار لرستان در این زمینه، گفت: خدمات و پیگیریهای استاندار لرستان در اجرای این طرح ملی بسیار ارزشمند بود، ایشان با جدیت، هماهنگی و همراهی کامل کمک کردند تا این پروژه عظیم به ثمر برسد و از زحمات صادقانه استاندار و مسئولان استانی صمیمانه تشکر میکنم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور با اشاره به همکاری وزارت آموزشوپرورش، سازمان نوسازی مدارس و بنیاد برکت، تصریح کرد: با تأکید رئیسجمهور و پیگیری مستقیم وزیر آموزشوپرورش، مقرر شد تمام مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز جمعآوری و مدارس ایمن جایگزین شود و به لطف خدا، امروز این هدف محقق شده است و ما اعلام میکنیم که مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز در کشور به طور کامل برچیده شد.
فتاح، گفت: تا امروز، ۳۱۰ مدرسه توسط بنیاد برکت در سراسر کشور احداث و تکمیل شده است، همچنین امسال هم ۲۵۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان و ۱۰ هزار بسته برای معلمان اهدا کردهایم.
وی ادامه داد: آموزشوپرورش در صدر برنامههای ما است و در دولت فعلی باقوت ادامه خواهد یافت.
