فتاح: ۹۰۰ مدرسه جایگزین کانکس شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه دو کلاسه شهید «علی حاجیزاده» در روستای «بگ وردی» شهرستان دلفان، اظهار داشت: برنامهریزی برای جمعآوری مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر دانشآموز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به افتتاح ۹۰۰ مدرسه طی یک سال گذشته با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و همچنین نوسازی مدارس در سطح کشور، ادامه داد: از این تعداد ۱۶۱ مورد مربوط به استان لرستان است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه دانشآموزان میتوانند که ایران قوی تر را محقق کنند، تصریح کرد: باید با برنامهریزی لازم مدارس سنگی و کانکسی را در سطح کشور جمعآوری و بهجای آنها مدارس مناسب و استاندارد بسازیم.
فتاح، تأکید کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دراینرابطه در کنار آموزشوپرورش است.
