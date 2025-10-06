ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد پس از فرسودگی با نظارت دیوان محاسبات احیا شد

کریم اسماعیلپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از آخرین وضعیت بازسازی چمن و سایر بخشهای ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد اظهار کرد: این بازدید در راستای اجرای مأموریت نظارت میدانی دیوان محاسبات صورت گرفت که از سال گذشته آغاز شده و موجب شتابگیری مراحل کاشت و ترمیم چمن و آمادهسازی بخشهای کلیدی ورزشگاه شده است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت ورزشگاه گفت: لازم است مدیریت ورزشگاه ۱۹ مهر در قالب واگذاری به هیأتهای ورزشی ساماندهی شود تا ضمن افزایش بهرهبرداری، از حالت تعطیلی و رکود خارج شود.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی تأکید کرد: ادامه روند ساخت و تکمیل زیرساختهای ورزشی با نظارت هوشمندانه نه تنها از اتلاف منابع مالی جلوگیری میکند، بلکه به توسعه ورزشی استان و افزایش توان میزبانی مسابقات ملی و منطقهای کمک شایانی خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: ورزشگاه ۱۹ مهر در صورت بهرهبرداری مناسب میتواند به مرکز برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و محل تمرین تیمهای حرفهای تبدیل شود و نقش مهمی در ارتقای شاخصهای اجتماعی و اقتصادی بجنورد ایفا کند.
به گزارش مهر، ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد که در سال ۱۳۹۶ افتتاح شده بود، به دلیل عدم برگزاری مسابقات ورزشی و کمبود رسیدگی موثر، دچار فرسودگی و استهلاک شد و چمن آن از بین رفت.
با ورود نظارتی دیوان محاسبات استان و اختصاص اعتبار لازم، در فاز نخست بازسازی این ورزشگاه، چمن مجموعه با هزینه بیش از یک میلیارد تومان کاشته شد و آماده میزبانی مسابقات ورزشی شد.
