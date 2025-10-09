خالصی: فولاد صنعت فاروج قهرمان لیگ فوتسال زیر ۱۳ سال خراسان شمالی شد

محسن خالصی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابتهای لیگ فوتسال زیر ۱۳ سال خراسان شمالی با حضور ۷ تیم در قالب یک گروه از دهم مردادماه آغاز شد.
وی افزود: پس از برگزاری دیدارهای گروهی، مراسم اختتامیه این رقابتها برگزار و تیم فولاد صنعت فاروج با کسب ۱۵ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
خالصی ادامه داد: تیم شورای بجنورد نیز با ۱۵ امتیاز، به دلیل شکست در دیدار رودررو مقابل فولاد صنعت، مقام دوم را به دست آورد و تیم آیندهسازان شیروان با ۱۳ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
مسئول کمیته فوتسال خراسان شمالی گفت: در پایان مسابقات، به تیمهای برتر کاپ قهرمانی و لوح تقدیر اهدا شد.
