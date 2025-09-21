تشکیل کارگروه تفریغ بودجه در خراسان شمالی برای ارتقای شفافیت اقتصادی

کریم اسماعیلپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ خراسان شمالی اظهار کرد: در این نشست تخصصی، مفاد و بندهای تبصرههای بودجه ۱۴۰۴ کشور با رویکردی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد سازمانها و ادارات در عمل به تکالیف قانونی بودجه ارزیابی شد.
وی هدف اصلی تشکیل این کارگروه را ارتقای شفافیت اقتصادی و تحقق انضباط مالی در هزینهکرد اعتبارات عمومی عنوان کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی با تاکید بر لزوم پایبندی دستگاههای اجرایی به قوانین و مقررات مالی، اظهار کرد: عدم رعایت مفاد بودجه منجر به ناترازی در منابع و مصارف و در نهایت کاهش کارآمدی دستگاهها خواهد شد، در همین راستا، دیوان محاسبات استان نظارت فرآیندی و نتیجهای بر اجرای بودجه را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارشهای ارائه شده در جلسه، برخی از دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی بودجه سال جاری عملکرد مطلوبی داشتهاند اما در مواردی نیز مغایرتهایی مشاهده شده که نیازمند اصلاح فوری فرآیندها و گزارشدهی شفاف به مراجع ذیصلاح است.
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی همچنین از برگزاری جلسات منظم کارگروه تا پایان سال برای پیگیری مصوبات و اصلاح نقاط ضعف دستگاهها خبر داد و بر اهمیت پاسخگویی مدیران نسبت به نحوه هزینهکرد بیتالمال تاکید کرد.
اسماعیلپور از وجود سامانه نظارت برخط دیوان محاسبات خراسان شمالی خبر داد و افزود: با استفاده از این سامانه، تمامی مراحل تخصیص و هزینهکرد بودجه دستگاههای اجرایی به صورت لحظهای پایش میشود تا از هرگونه انحراف مالی و تأخیر در اجرای برنامهها جلوگیری شود.
نظر شما