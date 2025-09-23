رعایت شفافیت و انضباط مالی در دانشگاه علوم پزشکی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات خراسان شمالی، کریم اسماعیل‌پور مدیرکل این دیوان در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و معاونان این دانشگاه، بر لزوم رعایت کامل شفافیت مالی، انضباط در هزینه‌کرد و پایبندی به قوانین بودجه‌ای تأکید کرد.

وی گفت: تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه سلامت باید به گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر پیشگیری از توقف پروژه‌ها، کیفیت خدمات درمانی نیز ارتقاء یابد.

اسماعیل‌پور با اشاره به بررسی وضعیت جذب نیروهای جدید در دانشگاه علوم پزشکی افزود: ضرورت دارد فرآیند به‌کارگیری نیروی انسانی بر اساس نیازسنجی دقیق، رعایت عدالت در جذب و هماهنگی با ظرفیت‌های بودجه‌ای انجام گیرد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان ادامه داد: در این نشست آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام بخش بهداشت و درمان استان بررسی شد و تعیین تکلیف بیمارستان مادر و کودک بجنورد به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات آماده است در چارچوب مأموریت‌های قانونی با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی برای اصلاح روندها و تسریع در تکمیل پروژه‌های ضروری درمانی همکاری نزدیک داشته باشد.