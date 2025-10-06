حداد: مسابقه بین المللی رولر اسکی «جام کاسپین» در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان حداد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برگزاری مسابقات بین المللی رولر اسکی جام کاسپین به میزبانی گیلان و شهر رشت گفت: اولین دوره رقابت های بین المللی رولر اسکی روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور ۸۰ ورزشکار و یک تیم از کشور ترکیه برگزار می گردد.

حداد افزود: رولر اسکی از جمله مسابقاتی است که بر روی آسفالت انجام می شود و جز مجموعه اسکی صحرانوردی است.

رئیس هیئت اسکی گیلان ادامه داد: رقابت های بین المللی رولر اسکی جام کاسپین روز ۲۰ مهر در رشته ۵ کیلومتر در سقالکسار رشت برگزار می شود و این رقابت ها از چماچا آغاز و در ورودی سد خاکی سقالکسار به پایان می رسد.

حداد با بیان اینکه روز ۲۱ مهر ماه این رقابت ها در ماده ۲۰۰ متر در مسیر کانال ژ۵ گلسار رشت برگزار می شود، گفت: این رقابت ها نیز از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ۳ بعد از ظهر به پایان می رسد.

وی گفت: ورزشکاران رولر اسکی از رده سنی ۱۵ سال به بالا در این مسابقات شرکت دارند و از گیلان ۵ ورزشکار ( ۲ ورزشکار آقا و ۳ ورزشکار خانم ) در این مسابقات شرکت دارند.

حداد اضافه کرد: رولر اسکی از جمله ورزش‌هایی است که فدراسیون جهانی برای کشورهایی که طول فصل زمستان آنها کم است ایجاد کرده تا ورزشکاران بتوانند در طول سال تمرین کنند و در مسابقات شرکت نمایند و رنکینگ خود را افزایش دهند.

رئیس هیئت اسکی استان گیلان با بیان اینکه این هیات در استان نوپا است، گفت : طی دو سال گذشته تلاش کردیم تا ورزشکاران مستعد را شناسایی کنیم و امیدواریم که ورزشکارانی که امکان پیشرفت و رشد دارند بتوانند با تمرینات منظم به مرحله شرکت در المپیک زمستانه برسند.