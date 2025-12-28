عیدی با طعم سود سهام عدالت؛ زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران این سازمان در گفت‌وگویی با بیان این مطلب که بخش اول سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۳ همزمان با عید مبعث پرداخت می‌شود، گفت: بخش اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به همراه باقی‌مانده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و عوائد حاصل از آن‌ها به حساب دارندگان سهام عدالت واریز خواهد شد.

او گفت: زمان واریز این سودها همزمان با عید مبعث خواهد بود.

جعفری درباره مبلغ سود سهام هر سهام‌دار عدالت نیز توضیح داد: هم‌اکنون در حال پیگیری و تجمیع سود سهام هستیم و مبلغ متعلق به هر سهام‌دار در روزهای آینده مشخص خواهد شد.