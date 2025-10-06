به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان کردستان، با تأکید بر اهمیت گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی استان، گفت: جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت‌های مایع یکی از اهداف استراتژیک شرکت گاز استان کردستان است.

وی افزود: در این راستا، شرکت گاز استان با اجرای برنامه‌های منظم و مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد، تاکنون موفق شده است هزار و ۹۲۸ واحد تولیدی و صنعتی را به شبکه گازرسانی متصل کند و از این طریق ۹۶ درصد از حجم جایگزینی سوخت‌های مایع به گاز طبیعی انجام شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه به روند گازرسانی به صنایع اشاره کرد و افزود: تا کنون، ۲ هزار و ۸۳ واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شده‌اند که این واحدها پیش از اتصال به گاز طبیعی، سالانه مصرف‌کننده ۵۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی بودند که با گازرسانی به این واحدها، نه تنها در مصرف سوخت صرفه‌جویی شده، بلکه انرژی پاک، مطمئن و در دسترس برای آنها فراهم شده است.

وی تصریح کرد: تمامی واحدهای صنعتی پرمصرف استان تا پایان سال ۱۴۰۳ به شبکه گاز طبیعی متصل خواهند شد و این اقدام به‌ویژه در راستای کاهش وابستگی صنایع به سوخت‌های مایع، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و رونق تولید در استان خواهد شد.

تأثیر گازرسانی بر تولید و اشتغال

فعله‌گری همچنین تأثیر گازرسانی بر رونق تولید و اشتغال‌زایی را یادآور شد و گفت: با توجه به ویژگی‌های گاز طبیعی که به عنوان یک سوخت پاک و با دسترسی آسان شناخته می‌شود، بهره‌برداری از این انرژی باعث ارتقاء بهره‌وری واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین گازرسانی به صنایع باعث کاهش هدررفت انرژی و ارتقای استانداردهای تجهیزات و تأسیسات می‌شود که در درازمدت موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی این واحدها خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه به نزدیک شدن به فصل سرما اشاره کرد و تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی تشکیل این کارگروه، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی به‌ویژه در فصول سرد سال است و در صورت بروز هرگونه وقفه در تأمین سوخت گاز طبیعی، باید راهکارهای جایگزین برای تأمین سوخت از دیگر منابع در دسترس در نظر گرفته شود.

چالش‌ها و موانع گازرسانی به صنایع

در ادامه جلسه، برهان فهری رئیس گازرسانی به صنایع شرکت گاز استان کردستان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه داد و ضمن تشریح اهداف سال جاری، به چالش‌ها و موانع اصلی گازرسانی اشاره کرد.

وی معارض‌ها را یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه دانست و از اعضای کارگروه خواست تا در حل این مشکلات و رفع موانع موجود، شرکت گاز استان کردستان را یاری کنند.

در پایان جلسه، اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص روند گازرسانی به صنایع مطرح کرده و موارد مختلف از جمله مشکلات فنی، مدیریتی و تأمین اعتبار برای توسعه شبکه گازرسانی به صنایع بررسی شد.

تمامی نظرات و پیشنهادات به‌طور جدی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعدی راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود مطرح و پیگیری شود.