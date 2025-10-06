کاهش چشمگیر احکام معوق منابع طبیعی گلستان از ۱۲۷ به ۵۶ فقره

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به طور متوسط روزانه ۶۱ دستگاه خودرو در حوزه گشت منابع طبیعی فعال هستند که از این تعداد ۳۲ دستگاه خودرو استیجاری سازمانی محسوب میشوند. وی افزود که گشتهای موتوری و پیاده نیز به صورت زوجی و با هدف حفاظت موثر از عرصهها انجام میشود.
گلبینی با اشاره به اجرای احکام قضایی مرتبط با منابع طبیعی گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۱۶۹ فقره اجرای حکم قضایی صورت گرفته است که منجر به آزادسازی ۶۳۱.۸۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی شده است.
وی یادآور شد: این عرصهها به طور عمده مرتعی بوده و نسبت به جنگلها سهم بیشتری را شامل میشوند.
وی همچنین از کاهش تعداد احکام معوق از ۱۲۷ فقره در سال گذشته به ۵۶ فقره در نیمه اول سال جاری خبر داد و افزود: افزایش ۱۸ درصدی در اجرای احکام قضایی نسبت به سال قبل، نشاندهنده عزم جدی یگان حفاظت و همکاری دستگاه قضا است.
فرمانده یگان حفاظت گلستان به تغییر نوع تخلفات اشاره کرد و گفت: قاچاق چوب صنعتی در استان به حداقل رسیده، اما تخلفات مربوط به هیزم و کورههای زغال غیرمجاز همچنان وجود دارد.
وی افزود: در ۶ ماه نخست سال، ۲۵۸ پرونده کشفیات با ۲۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل تشکیل شده است.
گلبینی درباره وضعیت حریقها نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۴۶ فقره حریق در عرصههای منابع طبیعی رخ داده که ۱۰۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته و در مجموع ۱۵۱ هکتار از اراضی دچار حریق شده است.
وی کاهش بارندگی و رطوبت را از عوامل اصلی افزایش حریقها برشمرد و افزود: عملیات مهار حریق در برخی نقاط صعبالعبور مانند حاجیلنگ با استفاده از نیروهای زمینی و تجهیزات ویژه انجام شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان تاکید کرد: تعامل با سایر دستگاهها مانند جهاد کشاورزی و محیط زیست برای مدیریت و پیشگیری از حریقها و تخلفات ضروری است و یگان حفاظت با وجود محدودیتها و افزایش مأموریتها، با تمام توان در جهت حفظ منابع طبیعی استان تلاش میکند.
