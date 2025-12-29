تداوم بازدید از مراکز عرضه مرغ شاهرود؛ یک تخلف ثبت شد

حمید آقا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم گشت نظارت و بازرسی واحدهای صنفی عرضه محصولات پروتئینی در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: هدف این بازدیدها کنترل قیمت و نحوه عرضه کالاهای اساسی است.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان رویکرد مهم این طرح است، افزود: می‌کوشیم تا خدمات به صورت مطلوب برای شهروندان عرضه شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از رصد هفت واحد صنفی پروتئینی خبر داد و اظهار داشت: میزان موجودی، پیشگیری از گران فروشی و عدم تخلف از مواردی که در نظارت‌ها مد نظر قرار دارد.

آقا بیکی از ثبت صورتجلسه تخلف یک واحد صنفی عرضه مرغ در شاهرود خبر داد و تصریح کرد: این واحد ملزم به رعایت ضوابط فوق است در غیر این صورت واحد مربوط پلمب می‌شود.

وی افزود: با نیت و اطمینان از عرضه باکیفیت و بدون تخلف به شهروندان این نظارت‌ها همچنان ادامه دار خواهد بود.