  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

آغاز پویش سراسری «خرید امن» از ۱۲ مهرماه در چهارمحال و بختیاری

آغاز پویش سراسری «خرید امن» از ۱۲ مهرماه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری از آغاز پویش «خرید امن» از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ مهرماه در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر اشراقی، با اشاره به اجرای پویش «خرید امن» در این استان اظهار کرد: بررسی پرونده‌های موجود و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌های سایبری مربوط به خریدهای اینترنتی و پرداخت بیعانه در بسترهای نامعتبر است، بر همین اساس، این پویش با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی طراحی و اجرا شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار، درصد بالایی از مراجعان به پلیس فتا در دام تبلیغات دروغین و آگهی‌های جعلی با موضوعاتی همچون خرید خودرو، دریافت وام، کار در منزل و سایر وعده‌های مشابه گرفتار می‌شوند، اجرای این پویش می‌تواند نقش مهمی در کاهش این پرونده‌ها و افزایش هوشیاری عمومی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم اولویت اصلی پلیس فتا است، افزود: در جریان پویش «خرید امن»، کارشناسان پلیس با تولید و انتشار محتوای آموزشی، هشدارهای لازم را از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جلسات حضوری در اختیار شهروندان قرار می‌دهند تا افراد پیش از هرگونه پرداخت وجه یا معامله اینترنتی از صحت و اعتبار فروشنده و درگاه‌های پرداخت اطمینان حاصل کنند.

وی تاکید کرد: کلاهبرداران با ارائه قیمت‌های وسوسه‌انگیز و استفاده از شگردهای روان‌شناختی قربانیان را فریب می‌دهند، اما با ارتقای سطح آگاهی مردم، می‌توان از بسیاری از این جرائم جلوگیری کرد، آگاهی و هوشیاری شهروندان بزرگترین سد در برابر مجرمان سایبری است.

اشراقی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به مشاوره، به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 موضوع را اطلاع دهند.

کد خبر 6613400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها