آغاز پویش سراسری «خرید امن» از ۱۲ مهرماه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر اشراقی، با اشاره به اجرای پویش «خرید امن» در این استان اظهار کرد: بررسی پرونده‌های موجود و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌های سایبری مربوط به خریدهای اینترنتی و پرداخت بیعانه در بسترهای نامعتبر است، بر همین اساس، این پویش با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی طراحی و اجرا شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار، درصد بالایی از مراجعان به پلیس فتا در دام تبلیغات دروغین و آگهی‌های جعلی با موضوعاتی همچون خرید خودرو، دریافت وام، کار در منزل و سایر وعده‌های مشابه گرفتار می‌شوند، اجرای این پویش می‌تواند نقش مهمی در کاهش این پرونده‌ها و افزایش هوشیاری عمومی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم اولویت اصلی پلیس فتا است، افزود: در جریان پویش «خرید امن»، کارشناسان پلیس با تولید و انتشار محتوای آموزشی، هشدارهای لازم را از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جلسات حضوری در اختیار شهروندان قرار می‌دهند تا افراد پیش از هرگونه پرداخت وجه یا معامله اینترنتی از صحت و اعتبار فروشنده و درگاه‌های پرداخت اطمینان حاصل کنند.

وی تاکید کرد: کلاهبرداران با ارائه قیمت‌های وسوسه‌انگیز و استفاده از شگردهای روان‌شناختی قربانیان را فریب می‌دهند، اما با ارتقای سطح آگاهی مردم، می‌توان از بسیاری از این جرائم جلوگیری کرد، آگاهی و هوشیاری شهروندان بزرگترین سد در برابر مجرمان سایبری است.

اشراقی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به مشاوره، به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره 096380 موضوع را اطلاع دهند.