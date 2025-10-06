۴۰۰ تشکل طلبگی از ۱۳۰ ملیت در المصطفی فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی در نشست مشترک با رئیس دانشگاه طلوع مهر قم اظهار کرد: زمینه های همکاری بسیار خوبی میان جامعه المصطفی و دانشگاه طلوع مهر وجود دارد که امیدواریم با امضای تفاهم نامه همکاری بتوانیم گام های بسیاری خوبی را برداریم.

وی عباسی ادامه داد: در جامعه المصطفی حدود ۴۰۰ تشکل ملیتی مختلف طلاب فعالیت دارند که جمعیت قابل توجهی از فراگیران بین المللی را پوشش می دهد و فعالیت های متنوعی را در ایران و کشورهای خود به انجام می رسانند.

عضو خبرگان رهبری در ادامه به معرفی معاونت های آموزشی و پژوهشی المصطفی پرداخت و افزود: فعالیت های علمی المصطفی در قالب ۶ مجتمع اصلی تقسیم بندی شده است؛ مجتمع های قرآن و حدیث، تاریخ و سیره، فقه و اصول، حکمت و ادیان، علوم انسانی اسلامی و زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی، ستون اصلی فعالیت های علمی المصطفی به شمار می آیند.

وی با اشاره به همکاری های علمی میان جامعه المصطفی و صدها دانشگاه های داخل و خارج از کشور، به روند شکل گیری جامعه المصطفی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: پس از انقلاب اسلامی در سراسر جهان علاقه بی سابقه ای برای تحصیل علوم دینی در قم به وجود آمد که قابل مقایسه با پیش از آن نبود. گام نخست این مجموعه به فرمایش امام خمینی از سال ۱۳۵۸ نهاده شد که از سال ۱۳۸۶ با نام جامعه المصطفی العالمیه به شکل گسترده تر به فعالیت علمی خود ادامه می دهد.

حجت‌الاسلام عباسی با اشاره به تحصیل ده ها هزار دانش پژوه از حدود ۱۳۰ ملیت مختلف جهان در جامعه المصطفی، ابرازکرد: جامعه المصطفی عضویت اتحادیه های معتبر دانشگاهی جهان را در اختیار دارد که فرصت خوبی را برای گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی برای این مرکز فراهم کرده است.

وی یکی از ویژگی های جامعه المصطفی را ایجاد فرصت آموزشی برای تحصیل پیروان مذاهب مختلف اسلامی خواند و اذعان داشت: پذیرش فراگیران از مذاهب مختلف اسلامی و سایر ادیان، از افتخارات و مزیت های المصطفی به عنوان یک مرکز علمی اسلامی به شمار می آید که نمونه آن در جهان اسلام کمتر دیده می شود.

حجت‌الاسلام عباسی با اشاره به ارائه بیش از ۲۰۰ رشته، گرایش و مقطع در سه حوزه اصلی علوم اسلامی، علوم انسانی و زبان و فرهنگ شناسی، توضیحاتی را درباره هرکدام از این شاخه ها ارائه نمود و افزود: رشته های المصطفی به دو شکل سطوح حوزوی و مقاطع دانشگاهی ارائه می شود. همچنین بخش دانشگاه مجازی المصطفی و نیز موسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی، از دیگر خدمات آموزشی المصطفی به شمار می آید.

وی یکی از مهم ترین خدمات و دستاوردهای جامعه المصطفی را توسعه زبان فارسی در سطح بین المللی خواند و تصریح کرد: امروز بسیاری از دانش آموختگان المصطفی در سراسر جهان با تسلط به زبان فارسی آماده همکاری با بخش های مختلف کشور هستند که سرمایه ارزشمندی برای کشور به شمار می آید.

رئیس جامعه المصطفی با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه همکاری میان جامعه المصطفی و دانشگاه طلوع مهر، اظهار کرد: المصطفی آماده همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی کشور در ابعاد بین المللی است و آماده است تا تجربیات ارزشمند خود را در اختیار سایر مراکز علمی قرار دهد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر با تاکید بر اهمیت موضوع آموزش همراه با صیانت از موازین اخلاقی در این دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه طلوع مهر به موضوع آموزش توجه شایانی دارد و در عین حال تلاش می کند فضایی آرام و همراه با آرامش را برای فراگیران خود فراهم آورد.

در پایان تفاهم نامه همکاری میان جامعه المصطفی العالمیه و دانشگاه طلوع مهر و نیز مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی و انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران، توسط روسای این مراکز به امضاء رسید.