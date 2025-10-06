به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رمضانی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری، ۱۰۸۹ پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به ۸۷۹ پروانه در نیمه اول سال ۱۴۰۳، افزایش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، تعداد واحدهای مسکونی در این مدت از ۵۶۱۱ واحد به ۹۴۴۰ واحد رسیده که بیانگر رشد ۶۸ درصدی در بخش مسکن است.

وی افزود: افزایش مساحت کل اعیانی از یک میلیون و ۲۳۶ هزار مترمربع به بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار مترمربع، نشان‌دهنده رونق ساخت‌وساز در حوزه مسکن و ساختمان در کلانشهر قم است.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم تصریح کرد: مقایسه آمار شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با مدت مشابه در سال ۱۴۰۳، روند کلی صدور پروانه‌های ساختمانی در قم را رو به رشد نشان می‌دهد. در این دوره، مجموع پروانه‌های صادرشده با افزایش ۲۱۰ فقره معادل ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین، مساحت کل اعیانی با رشدی برابر با ۴۳۷ هزار مترمربع، معادل ۳۵ درصد افزایش یافته و تعداد واحدهای مسکونی نیز با جهشی چشمگیر از ۵۶۱۱ واحد به ۹۴۴۰ واحد رسیده که بیانگر رشد ۶۸ درصدی در این بخش است.

رمضانی خاطرنشان کرد: اگرچه آمار صدور پروانه در همه مناطق رشد نسبی داشته است، اما منطقه هشت به سبب پروانه‌های صادره در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان، رشد آمار نسبت به سال گذشته محسوس‌تر بوده است.

رمضانی با تأکید بر اهمیت این آمارها برای آینده شهر گفت: رشد صدور پروانه‌ها، علاوه بر پاسخ به نیاز شهروندان در حوزه مسکن، نشانه‌ای از تسهیل فرایندها، شفافیت بیشتر و تقویت همکاری میان شهرداری و مردم است.