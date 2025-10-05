۲ دستگاه TBM برای حفاری خط دوم مترو وارد قم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی در بازدید از محل استقرار دستگاههای حفار خط دوم مترو قم اظهار کرد: به همت همکاران پرتلاش در شورای اسلامی شهر مقدس قم بهویژه دکتر دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر و همچنین پیگیریهای ویژه مسئولان سازمان قطار شهری، عملیات انتقال ۲ دستگاه TBM با قطر ۶ متر ویژه حفاری خط دوم مترو با مشارکت مؤسسه حرا وابسته به قرارگاه خاتمالانبیاء وارد شهر مقدس قم شد.
وی افزود: یک دستگاه دیگر با قطر ۹ متر نیز تا سال آینده وارد قم میشود تا عملیات حفاری با سرعت هرچه تمام انجام شود. انشاءالله پس از انجام اورهال و اقدامات لازم، عملیات اجرایی این پروژه بزرگ بهزودی آغاز خواهد شد و حفاری خط دوم از بوستان علوی به سمت میدان شیخ مفید و دستگاه دوم در جهت مخالف به سمت شهرک شهید رئیسی انجام میشود.
شهردار کلانشهر قم در ادامه بیان کرد: فاز نخست این خط حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد و تنها برای تونلها در سال جاری حدود ۱۵ همت اعتبار نیاز است. در مجموع برآورد میشود برای تکمیل کل پروژه خط دوم مترو، اعتباری در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز باشد.
وی با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: امروزه مترو یکی از مهمترین وسایل حملونقل عمومی به شمار میرود و میتواند نقشی کلیدی در کاهش بار ترافیک ایفا کند. قم بهدلیل زائرپذیری بالا و حضور میلیونها زائر در مناسبتهای مختلف سال، بیش از هر زمان دیگر نیازمند توسعه حملونقل عمومی است.
دکتر عظیمی خاطرنشان کرد: بر اساس طرحهای موجود، خط دوم مترو قم از شهرک شهید رئیسی که یکی از مهمترین و پرجمعیتترین نقاط مسکونی شهر بهشمار میرود آغاز شده و پس از عبور از مناطق مرکزی شهر تا خیابان امام خمینی(ره) امتداد خواهد یافت.
وی توضیح داد: طبق طراحیهای انجامشده، این خط دارای ۲۱ ایستگاه و در مجموع ۲۸ کیلومتر مسیر خواهد بود. پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این خط، بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و جابهجاییهای شهری در قم کاهش یابد.
شهردار کلانشهر قم در پایان خاطرنشان کرد: بنده بهعنوان خادم مردم شریف قم، همراه با همکارانم در شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری، تلاش خواهم کرد تا در دورهای که افتخار خدمت در این شهر مقدس را داریم، این پروژه عظیم و اثرگذار را به سرانجام مطلوب برسانیم.
