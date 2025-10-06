به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای رسمی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، مسئول سیاسی اتحادیه اروپا در جریان مجمع اتحادیه اروپا-شورای همکاری خلیج فارس در کویت به مسئله ایران پرداخت و بار دیگر مدعی شد که به‌رغم بازاعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران، باب مذاکراه و دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران همچنان باز است!

کالاس در این مجمع گفت: ۱۰ سال پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند.

وی مدعی شد: در طول دوره ۳۰ روزه پس از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط فرانسه، آلمان و انگلیس، ما تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای با ایران انجام دادیم. با این حال، این تلاش‌ها شرایط لازم برای تمدید احتمالی قطعنامه مرتبط شورای امنیت را فراهم نکرد.

اظهارات و ادعای وی درباره تلاش تروئیکا برای دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که شورای امنیت تحت فشار آمریکا و تروئیکای اروپایی همچنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای که روسیه و چین با هدف تمدید ۶ ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را رد کرد.

تهران اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی اعلام کرده‌ است. پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خاتمه‌یافته تلقی شود.

کالاس مدعی شد: اتحادیه اروپا اکنون بدون تاخیر تمام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای که پیش از این لغو شده بودند را بازمی‌گرداند. با این حال، بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای نباید به معنای پایان دیپلماسی باشد. با این رویکرد، من به تعامل با تمام طرف‌های ذی‌ربط، از جمله ایران، ادامه خواهم داد زیرا راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز تاکید کرد که «درخصوص ادعای آنان مبنی بر باز بودن مسیر دیپلماسی باید گفت؛ بله، این یک گزاره کلی است. ما معتقدیم مسیر دیپلماسی هیچ‌گاه بسته نمی‌شود. ما از همه ابزارها برای تأمین منافع ملی کشور خود استفاده می‌کنیم و هرگاه تشخیص دهیم که دیپلماسی مؤثر و ثمربخش است، در استفاده از آن تردید نخواهیم کرد. اما چیزی که اروپایی‌ها ثابت کردند، این بود که دیپلماسی به این شکل، دست‌کم با این سه کشور اروپایی، ثمربخش نیست.»