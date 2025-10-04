به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه صنعت هوانوردی ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و محدودیت‌های پولی و بانکی بین‌المللی با محدودیت مواجه شده و برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به ایران را لغو کرده‌اند یا درصدد لغو آن هستند.

بررسی اطلاعات پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد این اخبار کذب است و هدف از انتشار آنها ایجاد نگرانی و پریشانی در افکار عمومی است.

پروازهای فرودگاه امام طبق برنامه برقرار است

در همین راستا، سعید چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در گفتگو با خبرنگار مهر شایعه لغو پرواز برخی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ ابلاغ رسمی به ما نرسیده و همه پروازها طبق برنامه انجام می‌شود.

وی افزود: هیچ تغییری در برنامه پروازها ایجاد نشده و پروازها همچنان بدون لغو و مطابق زمان‌بندی انجام می‌شود.

مشکلات لوفت‌هانزا مربوط به کشور خودشان است، نه ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت پرواز هواپیمایی «لوفت‌هانزا» پس‌از جنگ ۱۲ روزه ایران، بیان کرد: هواپیمایی لوفت‌هانزا نیز در کشور خود با مشکلاتی مواجه است، به عبارتی یه ذره باد میاد، خلبانان می‌ترسند و پروازهای لغو می کنند.، مسائل این شرکت بیشتر در داخل کشور خود هست و ربطی به ایران ندارد. تأثیری بر فعالیت پروازهای ما نداشته است.

چلندری در پایان تاکید کرد: طبق برنامه تمام پروازها از مبدا و مقصد فرودگاه امام خمینی (ره) بدون هیچ‌گونه محدودیتی در حال انجام است.