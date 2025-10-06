به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهین آخوندزاده؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مورد آخرین نتایج ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: این ارزشیابی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری علمی در حوزه سلامت محسوب می‌شود که نه تنها امکان سنجش دقیق وضعیت موجود را فراهم می‌سازد، بلکه افق‌های آینده نظام پژوهش و فناوری را نیز ترسیم می‌کند.

وی ادامه داد: ارتقاء جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی و بهبود مستمر شاخص‌های کلیدی علم و فناوری حوزه سلامت تنها با تمرکز بر کیفیت مقالات و استنادات علمی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و هدایت تحقیقات به سمت اولویت‌های سلامت محور جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. در این مسیر، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی، عهده‌دار نقشی محوری بوده و می‌توانند با بهره‌گیری از نظام ارزیابی مبتنی بر شواهد، به کانون‌های تولید دانش اثرگذار و نوآور تبدیل شوند.

در ارزشیابی اخیر، ضمن تعامل پیگیر با معاونین و مدیران تحقیقات و فناوری؛ و تعامل پویا و کارآمد کارشناسان پرتلاش ارزشیابی، با چهار محور اصلی (حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، اثرگذاری و برونداد و توسعه فناوری)؛ ۲۳ زیرمحور و ۱۰۷ شاخص، فعالیت‌های تحقیقات و فناوری ۶۸ دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی در سه تیپ دانشگاهی و نوپا مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران و تبریز، به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم کشوری ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری شدند.

جداول ذیل، نتایج رتبه‌های برتر، به تفکیک تیپ دانشگاهی (جدول شماره یک) و نیز محورهای ارزشیابی (جدول شماره دو) را نشان می دهد.

نتایج کامل رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس فعالیت‌های تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

رتبه بندی کشوری دانشگاههای علوم پزشکی سال 1403

رتبه بندی فعالیتهای تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک سال 1403

رتبه بندی فعالیتهای تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو سال 1403

رتبه بندی فعالیتهای تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه سال 1403

رتبه بندی فعالیتهای تحقیقات و فناوری دانشکده های نوپا سال 1403