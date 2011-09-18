نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی/ جداول برترین دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه بندی در سه گروه دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، تیپ دو و تیپ سه و براساس ارزشیابی صورت گرفته از فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 89 اعلام شده است.

هر ساله معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و موسسات مرتبط با وزارت بهداشت می پردازد و دانشگاههایی که در این رتبه بندی، حائز رتبه های برتر می شوند در جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی مورد تقدیر قرار می گیرند.

گروه نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری برای جداول رتبه بندی چهار شاخص اصلی را در نظر می گیرد که از آن جمله می توان به محور حاکمیت و رهبری دانشگاه ها، محور توانمندسازی، محور تولید دانش و محور تحقیقات دانشجویی اشاره کرد.

تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته، بودجه های پژوهشی و نسبت بودجه به پژوهش به کل بودجه دانشگاه، نسبت بودجه طرحهای مصوب به بودجه دانشگاه نیز از دیگر مواردی است که در رتبه بندی اعلام شده است.

همچنین وضعیت انتشار تولیدعلم دانشگاه، وضعیت مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی، وضعیت مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی در این شاخصها ارزشیابی شده اند.

خلاصه جدول رتبه بندی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک در سال 89

ردیف دانشگاه علوم پزشکی تعداد هیئت علمی مجموع امتیاز خام 1 تهران 2 هزار و 62 نفر 69148.8 2 شهیدبهشتی یک هزار و 155 نفر 34742.6 3 اصفهان 664 نفر 30217 4 شیراز 604 نفر 20761.3 5 مشهد 677 نفر 18788.4 6 تبریز 606 نفر 14324.3 7 اهواز 534 نفر 10216.7 8 کرمان 370 نفر 6454.5



همچنین در این حوزه رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو نیز برای 24 دانشگاه اعلام شده است. بر اساس این رتبه بندی برای چندمین سال متوالی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله توانسته است رتبه نخست در میان دانشگاههای تیپ دو را به خود اختصاص دهد.

دانشگاه تربیت مدرس دارای بخش علوم پزشکی است که در این رتبه بندی در کنار دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت ارزشیابی می شود.

خلاصه جدول رتبه بندی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو در سال 89 ردیف دانشگاه علوم پزشکی تعداد هیئت علمی مجموع امتیاز خام 1 بقیه الله 208 نفر 10389.4 2 تربیت مدرس 82 نفر 6455.8 3 مازندران 242 نفر 6429.7 4 انستیتو پاستور 99 نفر 6287 5 علوم بهزیستی و توانبخشی 131 نفر 6050.3 6 همدان 329 نفر 5671.9 7 بابل 266 نفر 5079.4 8 کرمانشاه 225 نفر 4911.7 9 یزد 262 نفر 4571.9 10 گیلان 346 نفر 4265.5 11 ارومیه 240 نفر 4198.3 12 گلستان 165 نفر 4006.1 13 قزوین 233 نفر 3587.7 14 زاهدان 270 نفر 3297 15 زنجان 193 نفر 3120.9 16 اراک 144 نفر 3027.1 17 کاشان 178 نفر 2943.2 18 رفسنجان 142 نفر 2224.1 19 شاهد 127 نفر 2100.5 20 لرستان 169 نفر 2054.5 21 سمنان 135 نفر 2005.12 22 هرمزگان 156 نفر 1994.26 23 اردبیل 119 نفر 1660.6 24 بیرجند 108 1395.98

در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای چندمین سال متوالی توانسته است که رتبه برتر را کسب کند در این گروه 14 دانشگاه حضور داشته اند که بر اساس امتیاز خام رتبه بندی شده اند.

خلاصه جدول رتبه بندی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه در سال 89 ردیف دانشگاه علوم پزشکی تعداد هیئت علمی مجموع امتیاز خام 1 شهرکرد 133 2589.9 2 کردستان 121 2549.9 3 بوشهر 121 2512.9 4 یاسوج 113 2066.3 5 قم 54 1751.4 6 فسا 55 1677.1 7 ایلام 88 1669.2 8 ارتش 119 1618.3 9 گناباد 48 1561.1 10 زابل 88 1455.5 11 شاهرود 47 1429.8 12 جهرم 81 1301.8 13 سبزوار 67 1182 14 بجنورد 52 900.5

بنا به گفته دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این دوره از رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی تولید دانش دانشگاهها 30 درصد رشد داشته است.