نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی/ جداول برترین دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، این رتبه بندی در سه گروه دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، تیپ دو و تیپ سه و براساس ارزشیابی صورت گرفته از فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 89 اعلام شده است.
هر ساله معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و موسسات مرتبط با وزارت بهداشت می پردازد و دانشگاههایی که در این رتبه بندی، حائز رتبه های برتر می شوند در جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی مورد تقدیر قرار می گیرند.
گروه نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری برای جداول رتبه بندی چهار شاخص اصلی را در نظر می گیرد که از آن جمله می توان به محور حاکمیت و رهبری دانشگاه ها، محور توانمندسازی، محور تولید دانش و محور تحقیقات دانشجویی اشاره کرد.
تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته، بودجه های پژوهشی و نسبت بودجه به پژوهش به کل بودجه دانشگاه، نسبت بودجه طرحهای مصوب به بودجه دانشگاه نیز از دیگر مواردی است که در رتبه بندی اعلام شده است.
همچنین وضعیت انتشار تولیدعلم دانشگاه، وضعیت مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی، وضعیت مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی در این شاخصها ارزشیابی شده اند.
خلاصه جدول رتبه بندی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک در سال 89
|ردیف
|دانشگاه علوم پزشکی
|تعداد هیئت علمی
|مجموع امتیاز خام
|1
|تهران
|2 هزار و 62 نفر
|69148.8
|2
|شهیدبهشتی
|یک هزار و 155 نفر
|34742.6
|3
|اصفهان
|664 نفر
|30217
|4
|شیراز
|604 نفر
|20761.3
|5
|مشهد
|677 نفر
|18788.4
|6
|تبریز
|606 نفر
|14324.3
|7
|اهواز
|534 نفر
|10216.7
|8
|کرمان
|370 نفر
|6454.5
همچنین در این حوزه رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو نیز برای 24 دانشگاه اعلام شده است. بر اساس این رتبه بندی برای چندمین سال متوالی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله توانسته است رتبه نخست در میان دانشگاههای تیپ دو را به خود اختصاص دهد.
دانشگاه تربیت مدرس دارای بخش علوم پزشکی است که در این رتبه بندی در کنار دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت ارزشیابی می شود.
خلاصه جدول رتبه بندی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو در سال 89
|ردیف
|دانشگاه علوم پزشکی
|تعداد هیئت علمی
|مجموع امتیاز خام
|1
|بقیه الله
|208 نفر
|10389.4
|2
|تربیت مدرس
|82 نفر
|6455.8
|3
|مازندران
|242 نفر
|6429.7
|4
|انستیتو پاستور
|99 نفر
|6287
|5
|علوم بهزیستی و توانبخشی
|131 نفر
|6050.3
|6
|همدان
|329 نفر
|5671.9
|7
|بابل
|266 نفر
|5079.4
|8
|کرمانشاه
|225 نفر
|4911.7
|9
|یزد
|262 نفر
|4571.9
|10
|گیلان
|346 نفر
|4265.5
|11
|ارومیه
|240 نفر
|4198.3
|12
|گلستان
|165 نفر
|4006.1
|13
|قزوین
|233 نفر
|3587.7
|14
|زاهدان
|270 نفر
|3297
|15
|زنجان
|193 نفر
|3120.9
|16
|اراک
|144 نفر
|3027.1
|17
|کاشان
|178 نفر
|2943.2
|18
|رفسنجان
|142 نفر
|2224.1
|19
|شاهد
|127 نفر
|2100.5
|20
|لرستان
|169 نفر
|2054.5
|21
|سمنان
|135 نفر
|2005.12
|22
|هرمزگان
|156 نفر
|1994.26
|23
|اردبیل
|119 نفر
|1660.6
|24
|بیرجند
|108
|1395.98
در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای چندمین سال متوالی توانسته است که رتبه برتر را کسب کند در این گروه 14 دانشگاه حضور داشته اند که بر اساس امتیاز خام رتبه بندی شده اند.
خلاصه جدول رتبه بندی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه در سال 89
|ردیف
|دانشگاه علوم پزشکی
|تعداد هیئت علمی
|مجموع امتیاز خام
|1
|شهرکرد
|133
|2589.9
|2
|کردستان
|121
|2549.9
|3
|بوشهر
|121
|2512.9
|4
|یاسوج
|113
|2066.3
|5
|قم
|54
|1751.4
|6
|فسا
|55
|1677.1
|7
|ایلام
|88
|1669.2
|8
|ارتش
|119
|1618.3
|9
|گناباد
|48
|1561.1
|10
|زابل
|88
|1455.5
|11
|شاهرود
|47
|1429.8
|12
|جهرم
|81
|1301.8
|13
|سبزوار
|67
|1182
|14
|بجنورد
|52
|900.5
بنا به گفته دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این دوره از رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی تولید دانش دانشگاهها 30 درصد رشد داشته است.
نظر شما