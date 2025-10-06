به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثقفی، رئیس هیئتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا)، در نشست خبری امروز گفت: در دهه گذشته صنعت تجهیزاتسازی کشور در حوزه نفت پیشرفت چشمگیری داشته و سهم کالاهای داخلیسازیشده از ۴۰ درصد به ۸۵ درصد رسیده است. این محصولات مطابق با استانداردهای روز جهان تولید میشوند.
وی با اشاره به امکان افزایش داخلیسازی به ۹۵ درصد طی سالهای آینده، افزود: اوایل دهه ۶۰، تنوع کالاهای تولیدی داخلی کمتر از ۱۰ درصد بود و بخش عمده نیازها از طریق واردات تأمین میشد. اما فشار تحریمها سبب شد توجه ویژهای به توسعه ساخت داخل شود.
ثقفی تأکید کرد: بخش مهمی از تأمین اقتصاد را مدیون صنعت تجهیزاتسازی هستیم؛ چرا که اگر سازندگان داخلی نبودند، بسیاری از صنایع به تعطیلی کشیده میشد.
رئیس هیئتمدیره استصنا با امیدواری نسبت به پایان شرایط تحریمها گفت: در آن زمان مردم خواهند توانست آزادانه میان تجهیزات داخلی و وارداتی انتخاب کنند.
وی همچنین به صادرات محصولات اشاره کرد و افزود: به دلیل محدودیتها، بخشی از صادرات به کشورهای ثالث صورت میگیرد و حتی کارخانههایی در این کشورها احداث شده است.
به گفته ثقفی، اخیراً تجهیزات پیشرفته نفتی به کشور ونزوئلا صادر شده است. خبر تکمیلی در خصوص جزئیات این صادرات و برنامههای آینده صنعت تجهیزاتسازی متعاقباً منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به آثار منفی تحریم بر اقتصاد کشور، گفت: درست است که فشارهای ناشی از تحریم باعث سختیهای فراوان شد، اما واقعیت این است که همین شرایط، نگاهها را به سمت سازندگان داخلی معطوف کرد. اگر امروز نفت تولید میکنیم و درآمد نفتی داریم، بخش مهمی از آن را مدیون تجهیزسازان داخلی هستیم.
ثقفی در رابطه با پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت های سازنده تجهیزات نفتی گفت: تسهیلات مورد نیاز شرکت های کوچک است در حالیکه بانک ها به شرکت های بزرگ توجهشان به شرکت های بزرگ است.
وی در پاسخ به این سوال که با فعال شدن مکانیزم ماشه تبادلات تجرای چگونه صورت می گیرد، افزود: مبادلات مالی با وجود مکانیزم ماشه کما کان روال گذشته را دارد و با توجه به روش های دیجیتال می توان مبادلات تجاری را تسهیلکرد.ضمن آنکه باید در نظر داشت بخش خصوصی راه مبادله ای خود را پیدا میکند.
