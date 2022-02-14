به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثقفی رئیس انجمن استصنا در نشست خبری گفت: تعامل سازندگان داخلی با وزارت نفت نسبت به قبل روان‌تر شده است که احتمالاً به دلیل تغییر رویکرد دولت است. در همان شروع کار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) به همراه جمعی از سازندگان تجهیزات نفتی با وزیر نفت جلسه داشتیم و نکات خود را مطرح کردیم.

ثقفی با اشاره به اینکه دولت حمایت‌های بیشتری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی داشت، گفت: امیدواریم اثر این حمایت‌ها از سال ۱۴۰۱ مشاهده شود.

ثقفی با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه تجهیزات نفتی گفت: خوشبختانه استقبال از این نمایشگاه خیلی خوب بوده و حتی برای غرفه‌ها جا کم آمده است. در سال‌های گذشته هم خوشبختانه ۵۰ درصد تفاهمنامه ها منجر به عقد قرارداد شد که آمار بالایی است.

وی اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپایی در صنعت نفت هستند، افزود: این شرکت‌ها برای ساخت محصولات هایتک، ورود پیدا کرده‌اند.

وی به جلسه اعضای انجمن استصنا با معاون علم و فناوری رئیس‌جمهوری اشاره کرد و ادامه داد: در آن جلسه تصمیم بر آن شد تا کارگروه مشترکی ایجاد شود، انجمن نیز مشکلات را دسته‌بندی کرده و به مسئولان ارائه و پیگیری کند.

رئیس انجمن استصنا میانگین ظرفیت فعال سازندگان تجهیزات صنعت نفت را ۵۰ درصد دانست و افزود: برخی واحدها تعطیل هستند و برخی دیگر با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند.

ثقفی با اشاره به اینکه تحریم زنجیره ایران با جهان را قطع کرده است و باید دوباره برقرار شود، افزود: در صورت اجرای برجام باید انتقال تکنولوژی انجام شود اما نحوه واردات نباید به زمان اجرای برجام بازگردد.

وی افزود: در خصوص برجام بارها اعلام کردیم که این توافقات مثل یک شمشیر دو لبه است، آن بخشی که موجب وصل شدن زنجیره و دیده شدن تولیدکننده می‌شود خوب است و آن سمتی که موجب واردات بی رویه و نادیده گرفتن تولید کننده داخلی می‌شود باید اصلاح شود.

رئیس انجمن استصنا افزود: سیاست کلان وزارت نفت در دولت سیزدهم استفاده از ساخت داخل است که قانونی شده است، قراردادهایی در دولت سیزدهم امضا شده اما تا عملیاتی شدنان زمان‌بر خواهد بود.

وی به دیدار رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی کشور اشاره کرد و ادامه داد: ایشان از روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون حمایت از ساخت داخل گله‌مند بودند و به طور مشخص به ایران خودرو و صنعت لوازم خانگی اشاره کردند.

وی گفت: محصولات تولیدی در صنعت نفت به سطحی از استاندارد رسیده که جوابگوی نیاز داخلی است و اگر بخواهد صادرات را سرلوحه کار خود قرار دهد باید استانداردها را تقویت کند.

ثقفی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره استانداردهای تولیدات ساخت داخل گفت: ما معتقدیم در این باره باید استانداردها را بومی سازی کنیم. البته این بحث به این معنی نیست که از استاندارهای جهانی چشم پوشی کنیم بلکه به این معنی است که با توجه به قدمت صد ساله صنعت نفت در ایران، متناسب با شرایط خودمان استانداردهایی را تعریف کنیم ما هنوز درگیر استاندارهای پهلوی هستیم، در حالی که برخی کشورها با چهل سال سابقه استانداردهای خودشان را دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مالکیت فکری شرکت‌های دانش بنیان گفت: متأسفانه در ایران فکر و برند قیمت گذاری نمی‌شود و در جلسه با آقای ستاری هم این را گفتیم که سرمایه یک شرکت دانش بنیان فکرش است و ایشان هم این نظر را تأیید کردند و گفتند این مشکل به صورت عمومی وجود دارد ولی به طور مخصوص در این صنعت پیگیری می‌کنند و در آن کارگروه مذکور قرار شد پیگیری شود.

ثقفی ادامه داد: برخی از محصولات تولیدی ایران به دلیل تحریم به شرکت‌های اروپایی ارسال می‌شود و از آنجا با برند اروپایی دوباره صادر می‌شود.

رئیس انجمن استصنا به تأثیر ارز ترجیحی و احتمال حذف آن برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت اشاره کرد و گفت: این موضوع بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است اما چند نرخی بودن ارز هم فسادآور است و هم مسکن افیونی است. در خصوص زمان اجرای حذف ترجیحی باید مطالعه بیشتری انجام شود.

ثقفی ادامه داد: در ۳ ماه گذشته مشکلی در خصوص رسوب کالا و تجهیزات در گمرک نداشته‌ایم و ترخیص کالاها روان‌تر شده است.

رئیس انجمن استصنا به تفاهم‌نامه‌ها با چین و روسیه اشاره کرد و گفت: هر نوع تفاهم و قرارداد با کشوری که ارزش تعامل داشته باشد و قدرت سرمایه‌گذاری داشته باشد خوب است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن استصنا در رابطه با توافق ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین توافقات ایران و روسیه گفت: در حال حاضر یک درصد از تولیدات سازندگان تجهیزات در داخل کشور صادر می‌شود که رقم کوچکی است و می‌تواند در صورت بازارسازی دولت افزایش یابد. از هر تعامل و توافقی با کشورهای پیش‌رو استقبال می‌کنیم به شرطی که تولید داخل به حاشیه نرود. در توافق با چین و روسیه باید طرف مقابل را ملزم کرد که یک شریک ایرانی برای حضور در بازار ایران انتخاب کند که در غیر این صورت سربازان جنگ اقتصادی سرخورده خواهند شد.

به گفته رئیس انجمن استصنا، سهم ساخت داخل در صنعت نفت اکنون با توجه به ساخت ۱۰ گروه کالایی به ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: موضوعی که در مورد سند راهبردی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند بسیار مهم است. امیدواریم این سند راهبردی عملیاتی شود و دستخوش تغییر دولت‌های مختلف نشود تا بتواند به سرانجام برسد.

رئیس انجمن استصنا با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری در روز بعد از ملاقات با رهبری دستور تشکیل ستاد کارگروهی در این بخش را دادند، ادامه داد: قرار شد این کارگروه به صورت ماهانه خدمت مقام معظم رهبری درباره اقدامات خود گزارش دهد، اما هم‌اکنون ۱۵ روز از دستور رهبر انقلاب می‌گذرد و هنوز خبری از تشکیل این کارگروه نیست.