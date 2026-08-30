نمایش نسخه مرمت شده «زیر درختان زیتون» در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون» کانون کارگردانان با همراهی موزه سینمای ایران، سه شنبه ۱۰ شهریور نسخه اصلاح و مرمت شده «زیر درختان زیتون» به کارگردانی عباس کیارستمی را نمایش خواهند داد.

در این مراسم، «زیر درختان زیتون» به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار عباس کیارستمی، توسط سعید قطبی زاده منتقد سینما تحلیل و بررسی خواهد شد و ابعاد مختلف نگاه سینمایی، روایت‌پردازی و جایگاه این اثر در کارنامه هنری کیارستمی واکاوی می‌شود.

کانون کارگردانان و موزه سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازد و در مراسم پیش‌رو بر نقش و جایگاه ممتاز عباس کیارستمی در سینمای ایران تأکید دارد.

بهزاد خورشیدی طراحی پوستر این برنامه را به عهده داشته است.

همچنین ورود به این برنامه برای عموم آزاد است.