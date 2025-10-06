  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

پرونده «سما جهانباز» منجر به صدور قرار نهایی شد

پرونده «سما جهانباز» منجر به صدور قرار نهایی شد

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه پرونده «سما جهانباز» دختر گمشده در شیراز منجر به صدور قرار نهایی شد، گفت: کیفرخواست پرونده طی روزهای آتی صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن کشاورز معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: پرونده سما جهانباز دختر جوان گمشده در شیراز در ادامه سیر قانونی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است، بیان داشت: کیفرخواست پرونده طی روزهای آتی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع مطالبه دیه شخص مفقود محور کیفرخواست خواهد بود، گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک به رسیدگی در شیراز ارسال و مطابق مقررات موضوعه رسیدگی خواهد شد.

سما جهانباز، دختر جوان اصفهانی مسافر در شهر شیراز بود که در تیر ماه ۱۴۰۱ در بلوار شریعتی شیراز مفقود شد و تاکنون علی رغم تلاش‌های صورت گرفته سر نخی از وی پیدا نشده است.

کد خبر 6613723
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها