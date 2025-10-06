اردوی فرهنگی باشگاه رسانه ورزش مازندران در مشهد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه رسانه ورزش مازندران در اردوی چهارروزه خود به مشهد مقدس، با تلفیقی از ورزش، فرهنگ و اقدامات خیرخواهانه، جلوهای از همافزایی رسانهای و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشت.
این اردو با برگزاری دیدارهای دوستانه، بازدیدهای انساندوستانه و خادمی زائران امام رضا (ع)، به الگویی از فعالیتهای چندوجهی رسانهای تبدیل شد.
باشگاه رسانه ورزش مازندران در قالب اردویی چهارروزه به مشهد مقدس، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را با حضور فعالان رسانهای استان به انجام رساند؛ اردویی که فراتر از یک سفر ورزشی، به صحنهای برای ترویج اخلاق، همدلی و فرهنگسازی بدل شد.
در جریان این اردو، دو دیدار دوستانه و خیرخواهانه با تیمهای رسانه مشهد و منتخب ستارگان لیگ برتری مشهد در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار شد؛ رقابتهایی که در کنار جذابیت ورزشی، پیامآور همبستگی و تعامل رسانهای بودند.
اعضای باشگاه رسانه ورزش مازندران همچنین با حضور در مرکز توانبخشی همدم مشهد، از کودکان و افراد تحت پوشش این مرکز بازدید کرده و با اهدای هدایا، لحظاتی سرشار از مهر و امید را رقم زدند. این اقدام در ادامه مسیر همیشگی باشگاه در ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی صورت گرفت.
در بخش دیگری از این اردو، رسانهایهای مازندران لباس خادمی چایخانه حضرت را بر تن کرده و در چایخانه باغ رضوان، به خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) پرداختند؛ حضوری که رنگ و بوی معنوی اردو را دوچندان کرد.
پیش از آغاز دیدارهای ورزشی، باشگاه رسانه ورزش مازندران با اهدای تندیس شهید شاخص ورزش استان، کتاب «سواد رسانهای» اثر مهدی رضی، و نمادی از صنعت گردشگری مازندران به تیمهای حریف، جلوهای از احترام، فرهنگ و معرفی ظرفیتهای استان را به نمایش گذاشت.
گفتنی است، باشگاه رسانه ورزش مازندران با بیش از ۱۵ سال فعالیت مستمر در حوزه فرهنگسازی و اقدامات خیرخواهانه، همواره نقشی اثرگذار در ارتقای جایگاه رسانهای استان ایفا کرده و در سطح ملی نیز حضوری پررنگ و الهامبخش داشته است.
نظر شما